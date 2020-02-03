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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-03T19:18+0300
https://ria.ru/20200203/1564211803.html
В МИД Сирии обвинили Турцию в нарушении соглашений по Идлибу
https://cdn23.img.ria.ru/images/152107/68/1521076839_0:58:5568:3190_1036x0_80_0_0_e486616541fce5e359295c7da0a11598.jpg
РИА Новости

В МИД Сирии обвинили Турцию в нарушении соглашений по Идлибу

19:18 03.02.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗамглавы МИД Сирии Фейсал Микдад
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад. Архивное фото
КАИР, 3 фев – РИА Новости. Действия Турции в сирийской провинции Идлиб являются грубым нарушением соглашений, заключенных на переговорах в Нур-Султане (Астане) и Сочи, заявил проправительственной газете al-Watan замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.
"Мы осуждаем любое нарушение Аданского соглашения, турецкий режим его не придерживается. Данное соглашение не разрешает (Турции – ред.) таким образом вторгаться на сирийскую территорию", - цитирует газета Микдада. Чиновник заявил об этом на полях приема посольства Шри-Ланки в Дамаске, комментируя сообщения о направленных в Идлиб турецких войсках.
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Дипломат напомнил, что международное право не разрешает оккупацию какого-либо государства другим. "Не разрешаются и колониалистские мероприятия, такие как перемещение населения, поднятие турецкого флага и открытие турецких школ (на территории Сирии – ред.). Это противоречит объявленным целям Турции", - пояснил Микдад.
Он отметил, что намерения Турции "оккупировать, колонизировать и вмешиваться во внутренние дела Сирии" являются "грубым нарушением астанинского трека, сочинских соглашений и всех договоренностей стран по окончанию сирийского конфликта".
По словам Микдада, вооруженные группировки Идлиба координируются с Турцией, Анкаре необходимо прекратить свои действия, которые негативно скажутся на самой Турции.
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Минобороны Турции ранее сообщило, что шесть турецких военных погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не оставит без ответа атаки со стороны армии САР.
Глава минобороны Турции Хулуси Акар инспектирует подразделения ВС на турецко-сирийской границе.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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