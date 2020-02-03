Адвокат обжалует арест директора крымского парка львов "Тайган"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Решение Белогорского районного суда об аресте директора крымского парка львов "Тайган" Решение Белогорского районного суда об аресте директора крымского парка львов "Тайган" Олега Зубкова будет обжаловано, сообщил адвокат Арман Петросян.

Ранее представитель зоопарка Татьяна Алексагина заявила, что суд в понедельник арестовал на два месяца Зубкова при рассмотрении дела о нанесении львом травм посетительнице парка. Доводом судьи стала несвоевременная явка Зубкова на одно из судебных заседаний. Прокуратура Крыма подтвердила информацию об аресте, отметив, что мера пресечения изменена "в связи с нарушением ранее избранной меры пресечения (подписка о невыезде)". Постановление суда может быть обжаловано в Верховном суде Крыма, указали в ведомстве.

Петросян подчеркнул, что решение суда стало для всех неожиданным.

"Мое личное субъективное мнение, что данное решение судьи является незаконным. Доводов предоставленных, подтверждающих факт того, что Олег Алексеевич может скрыться или скрывается от суда и следствия, или каким-то образом может оказать отрицательное влияние на свидетелей или потерпевшую, нет и быть не может… Избирать иную меру пресечения в отношении моего подзащитного - незаконно и нецелесообразно. Будет подготовлена апелляционная жалоба на отмену данного незаконного постановления", - говорится в видеозаявлении Петросяна на канале зоопарка в YouTube.

Ранее в региональном СК сообщали, что инцидент в парке "Тайган" произошел в июле 2018 года: 46-летняя женщина заказала экскурсию "Прогулка со львами", во время фотографирования со львом хищник укусил ее за руку. Женщину госпитализировали, потерпевшей оказалась туристка из Кирова.

Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.