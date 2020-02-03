Находящихся в России иностранцев с коронавирусом будут лечить

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Находящихся в Находящихся в России иностранцев с коронавирусной инфекцией будут лечить до полного выздоровления, после этого они сами будут принимать решение об отъезде из страны, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что, поскольку новая коронавирусная инфекция добавлена в перечень особо опасных заболеваний, это позволит как депортировать иностранных граждан (если у них будет выявлено заражение), так и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию и карантин.

"Все находящиеся в России иностранцы, у которых будет обнаружена новая коронавирусная инфекция, будут помещены на лечение до полного выздоровления. После этого они самостоятельно примут решение, оставаться ли им на территории нашей страны или нет", - сообщили в секретариате.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗоп признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.