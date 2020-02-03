БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Немецкая авиакомпания Немецкая авиакомпания Lufthansa уточнила сроки приостановки полетов в Китай , которые также распространяются на входящие в концерн Swiss и Austrian Airlines, мера, введенная из-за ситуации с коронавирусом , действует до 29 февраля, говорится в пресс-релизе компании.

Изначально в пресс-релизе сообщалось о 28 февраля как крайнем сроке приостановки полетов в Пекин.

"Безопасность пассажиров и сотрудников является высшим приоритетом группы компаний Lufthansa. После тщательной оценки всей доступной на сегодняшний день информации о коронавирусе, Lufthansa Group приняла решение приостановить полеты Lufthansa, Swiss и Austrian Airlines в Пекин и из Пекина до 29 февраля с немедленным вступлением решения в силу", - говорится в исправленном документе.

Решение касается континентальной части Китая. Полеты в Нанкин, Циндао и Шэньян приостановлены до 28 марта. Рейсы в Гонконг при этом будут продолжены. Группа Lufthansa осуществляет 19 рейсов в неделю в Гонконг, в Нанкин, Циндао, Шэньян, Пекин и Шанхай до приостановки рейсов самолеты группы компаний летали 54 раза в неделю.

В настоящий момент в Германии известно о десяти случаях заражения коронавирусом. Восемь из них проживают в Баварии и связаны с расположенной там фирмой Webasto. Среди заболевших также ребенок одного из сотрудников фирмы. Еще двое зараженных были в числе эвакуированных из китайского Уханя, где произошла вспышка вируса. Вирус у них подтвердили уже по прибытии в Германию, они госпитализированы университетскую клинику Франкфурта.