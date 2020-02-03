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Lufthansa уточнила сроки приостановки полетов в Китай
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РИА Новости

Lufthansa уточнила сроки приостановки полетов в Китай

18:58 03.02.2020
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© AP Photo / Michael ProbstПассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
© AP Photo / Michael Probst
БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Немецкая авиакомпания Lufthansa уточнила сроки приостановки полетов в Китай, которые также распространяются на входящие в концерн Swiss и Austrian Airlines, мера, введенная из-за ситуации с коронавирусом, действует до 29 февраля, говорится в пресс-релизе компании.
Изначально в пресс-релизе сообщалось о 28 февраля как крайнем сроке приостановки полетов в Пекин.
"Безопасность пассажиров и сотрудников является высшим приоритетом группы компаний Lufthansa. После тщательной оценки всей доступной на сегодняшний день информации о коронавирусе, Lufthansa Group приняла решение приостановить полеты Lufthansa, Swiss и Austrian Airlines в Пекин и из Пекина до 29 февраля с немедленным вступлением решения в силу", - говорится в исправленном документе.
Решение касается континентальной части Китая. Полеты в Нанкин, Циндао и Шэньян приостановлены до 28 марта. Рейсы в Гонконг при этом будут продолжены. Группа Lufthansa осуществляет 19 рейсов в неделю в Гонконг, в Нанкин, Циндао, Шэньян, Пекин и Шанхай до приостановки рейсов самолеты группы компаний летали 54 раза в неделю.
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