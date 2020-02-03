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Аэропорт Мадрида готовится к аварийной посадке самолета Air Canada
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РИА Новости

Аэропорт Мадрида готовится к аварийной посадке самолета Air Canada

18:56 03.02.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МАДРИД, 3 фев – РИА Новости. Пассажирский самолет Air Canada готовится совершить аварийную посадку в аэропорту Мадрида.
"Аэропорт Адольфо Суарес Мадрид Барахас готовится принять рейс AK837 Air Canada, направлявшийся в Торонто", - говорится в сообщении оператора испанских аэропортов AENA в Twitter. Самолет вылетел в 14.55 (16.55) по маршруту Мадрид-Торонто.
Оператор воздушного сообщения Enaire уточнил в микроблоге, что самолет, у которого обнаружены технические проблемы, летает над Мадридом. В аэропорт направлены дополнительные пожарные и медицинские расчеты, сообщает служба 112 в Twitter.
Как сообщает País, во время взлета в самолете сломалось шасси, и он начал вырабатывать топливо, летая на очень низкой высоте - ниже километра, что привлекло внимание местных жителей, которые публикуют в социальных сетях кадры полета лайнера.
Профсоюз пилотов Sepla сообщает в Twitter, что при взлете части шасси попали в двигатель. Выработка топлива должна занять около трех часов.
Ранее аэропорт Мадрида был закрыт в течение примерно часа из-за обнаружения вблизи дронов.
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