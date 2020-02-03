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В Твери госпитализировали троих пострадавших при ДТП пешеходов
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РИА Новости

В Твери госпитализировали троих пострадавших при ДТП пешеходов

18:52 03.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Медики госпитализировали троих пешеходов, которые пострадали при столкновении двух автомобилей, вылетевших на тротуар, сообщило министерство здравоохранения Тверской области.
В понедельник на перекрестке в Твери столкнулись две иномарки и вылетели на тротуар в толпу людей. По сообщению полиции, причиной ДТП стало то, что один водитель не уступил дорогу другому. Сообщалось о шести пострадавших, включая водителя одной из машин, который затем скончался в больнице.
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
Вчера, 16:51
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
По уточненным данным регионального минздрава, всего с места ДТП в больницу скорой медицинской помощи были доставлены четыре пешехода и один водитель, который скончался от травм.
"После полного обследования и оказания амбулаторной помощи один пострадавший отпущен домой, трое госпитализированы в отделения – реанимационно-анестезиологическое, сочетанной травмы, нейрохирургическое… Всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь. Обследование и лечение проводится в соответствии с установленными диагнозами", - информируют власти.
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Тверская областьТверьПроисшествия
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