Надежда Бабкина стала "спортивным комментатором"

"А теперь, прикиньте, три человека, 15 тысяч долларов. И это минимальная цена. Поэтому есть смысл смотреть с экрана, — комментирует певица. — Даже с него идет потрясающая и сумасшедшая энергия. Мы болеем за "красных". Зрители в ажиотаже: мяч уже был разыгран, и пошло событие".