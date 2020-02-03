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Культура
2020-02-03T22:46+0300
https://ria.ru/20200203/1564210785.html
Надежда Бабкина стала "спортивным комментатором"
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РИА Новости

Надежда Бабкина стала "спортивным комментатором"

22:46 03.02.2020
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© Канал в Instagram "ngbabkina"Стоп-кадр видео Надежды Бабкиной
Стоп-кадр видео Надежды Бабкиной
© Канал в Instagram "ngbabkina"
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Эстрадная певица Надежда Бабкина опубликовала в инстаграме видео из США, на котором поделилась впечталениями о прошедшем в субботу финальном матче по американскому футболу Super Bowl. Публикация очень похожа на спортивный репортаж.

"Мы находимся в Майами. Сегодня здесь проходит грандиозное шоу: и спортивное, и культурное. Идет Super Bowl, — информирует пользователей Бабкина. — Стадион, который вмещает более 70 тысяч зрителей, — переполнен. И там, конечно, бегают "маленькие" футболисты по полю".

Вместе с друзьями артистка смотрела игру в ресторане, расположенном на берегу океана. Бабкина сообщила, что билеты на матч стоили от пяти тысяч долларов.

"А теперь, прикиньте, три человека, 15 тысяч долларов. И это минимальная цена. Поэтому есть смысл смотреть с экрана, — комментирует певица. — Даже с него идет потрясающая и сумасшедшая энергия. Мы болеем за "красных". Зрители в ажиотаже: мяч уже был разыгран, и пошло событие".

Затем она рассказала о ситуации в городе: "пока жители и гости США празднуют главный матч года, полицейские следят за порядком — они здесь на каждом углу".

"Еще все ждали Трампа. Но его пока не было. Хотя, кто знает, — здесь всегда все происходит неожиданно", — подчеркивает певица.

Пост Надежды Бабкиной положительно оценили пользователи социальной сети.
"Надежда, какая вы классная, красивая, остроумная", — написала @iipahomova1708.
"Восхищаюсь вами — такой позитив и жизнелюбие", — прокомментировала @antonii.elena.
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