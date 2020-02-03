Положение о поддержке материнства и детства могут внести в Конституцию

Около 70 поправок поступило к законопроекту об изменении Конституции

Около 70 поправок поступило к законопроекту об изменении Конституции

"Есть обращение о закреплении в тексте Конституции Российской Федерации положений об особой заботе и необходимости поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Рассматривается возможность дополнения преамбулы Конституции Российской Федерации данными положениями",- сказала Хабриева РИА Новости.