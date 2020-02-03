Положение о поддержке материнства и детства могут внести в Конституцию

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Положение об особой заботе и необходимости поддержки семьи, материнства, отцовства и детства могут внести в преамбулу Конституции, сказала РИА Новости сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.
Ранее сенатор Андрей Клишас, отвечая на вопрос журналистов, возможно ли отразить в преамбуле Конституции РФ пункт о защите семейных ценностей, закрепив понятие семьи как союза мужчины и женщины, заявил, что ему эта идея "кажется разумной", он поддерживает такого рода дополнения в преамбулу, но возможные формулировки требуют обсуждения. В Русской православной церкви поддержали эту идею.
"Есть обращение о закреплении в тексте Конституции Российской Федерации положений об особой заботе и необходимости поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Рассматривается возможность дополнения преамбулы Конституции Российской Федерации данными положениями",- сказала Хабриева РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в послании Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.