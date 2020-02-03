Нарышкин рассказал об алмазах, названных в честь легенд разведки

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Директор Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поздравил коллектив Гохрана России со столетним юбилеем этого ведомства, отмечаемым в понедельник, и рассказал о том, как три крупных российских алмаза в свое время были названы в честь легендарных отечественных разведчиков.

"В ваших хранилищах – уникальные самородки драгоценных металлов, изделия из золота, платины, алмазы, бриллианты, изумруды, рубины и сапфиры. Невольно приходит на память ария Сергея Яковлевича Лемешева из оперы "Садко": "Не счесть алмазов в каменных пещерах". Так вот, это не про Гохран. За эти годы ваше ведомство снискало заслуженный авторитет в стране и за рубежом своим высоким профессионализмом", - говорится в обнародованной пресс-бюро СВР поздравительной телеграмме Нарышкина в адрес директора Гохрана Андрея Юрина.

"А творческие, дружеские отношения зародились между СВР России и Гохраном России несколько лет назад, когда к 95-летию Управления нелегальной разведки нашей Службы ваши мастера отобрали три замечательных алмаза и назвали их в честь выдающихся разведчиков. В разведке это вызвало очень позитивные чувства и искренние слова благодарности", - отметил Нарышкин.

В июне 2017 года, когда отмечалось 95-летие Управления "С" (нелегальная разведка) СВР, президенту России Владимиру Путину в штаб-квартире Службы внешней разведки были показаны три крупных алмаза, названных в честь супругов Геворка и Гоар Вартанян, Алексея Ботяна и Алексея Козлова.

Геворк Андреевич Вартанян (1924-2012) и Гоар Левоновна Вартанян (1926-2019) в 1943 году в составе спецгруппы принимали участие в проведении операции, результаты которой помогли обеспечить безопасность Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров "большой тройки" - Сталина, Рузвельта и Черчилля.

С 1956 года в течение 30 лет Вартаняны под псевдонимами "Анри" и "Анита" работали на нелегальном положении в разных странах мира. По мнению специалистов, результаты их работы столь значительны, что никогда не будут обнародованы. В 1984 году Геворку Вартаняну было присвоено звание Героя Советского Союза.

Алексей Николаевич Ботян (родился в 1917 году) в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. Самой известной операцией, проведенной Ботяном, считается спасение польского Кракова от уничтожения нацистами в 1945 году. Ботян стал прототипом главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных тем событиям. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России. В послевоенное время Ботян работал нелегалом за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР "Вымпел".

Алексей Михайлович Козлов (1934-2015) в конце 1970-х годов, работая в Южной Африке под именем немецкого бизнесмена Отто Шмидта, получил информацию о программе ЮАР по созданию собственного ядерного оружия. Доложенная Козловым в Центр информация помогла привлечь внимание мирового сообщества к ядерным планам ЮАР. Под давлением общественности власти этой страны вынуждены были свернуть свои исследования.