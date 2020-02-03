Замминистра обороны Фомин встретился с послом Ирана в Москве

"Третьего февраля состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности", - говорится в сообщении.

Фомин поздравил Джалали с назначением на должность чрезвычайного и полномочного посла Ирана в России и пожелал успехов в его деятельности. Стороны также подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.