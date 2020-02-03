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Замминистра обороны Фомин встретился с послом Ирана в Москве
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РИА Новости

Замминистра обороны Фомин встретился с послом Ирана в Москве

18:39 03.02.2020
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© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин выступает на пленарном заседании "Безопасность в современном мире: региональные и глобальные факторы и тенденции" на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин выступает на пленарном заседании Безопасность в современном мире: региональные и глобальные факторы и тенденции на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
© Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с послом Ирана в России Каземом Джалали, в ходе которой обсудил вопросы региональной безопасности и сотрудничества в оборонной сфере, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Третьего февраля состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности", - говорится в сообщении.
Фомин поздравил Джалали с назначением на должность чрезвычайного и полномочного посла Ирана в России и пожелал успехов в его деятельности. Стороны также подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.
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Казем ДжалалиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр ФоминРоссияИранВ мире
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