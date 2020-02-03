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Религия и мировоззрение
2020-02-03T18:57+0300
https://ria.ru/20200203/1564210087.html
В РПЦ прокомментировали прогнозы Цукерберга
https://cdn21.img.ria.ru/images/155631/98/1556319878_0:298:3070:2025_1036x0_80_0_0_669fe0f339a707c89b9d39604d35297d.jpg
РИА Новости

В РПЦ прокомментировали прогнозы Цукерберга

18:51 03.02.2020 (обновлено: 18:57 03.02.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В Московском патриархате нейтрально оценивают развитие и распространение гаджетов нового поколения, отметив, что единственное направление, которое носит заведомо богоборческий характер – это выведение "нового вида человека" на основе кибертехнологий, заявил РИА Новости замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя высказывания основателя Facebook Марка Цукерберга.
Ранее в январе Цукерберг, делясь с пользователями социальной сети собственным прогнозом того, как изменится мир к 2030 году, написал, что появится новая технологическая платформа. По оценке эксперта, если в 1990-х годах главной технологической платформой был ПК (персональный компьютер), в 2000-х - интернет, а в 2010-х - смартфон, то в наступившем десятилетии смартфон останется главным устройством, однако вместе с ним появится новый массовый гаджет, например, прорывные очки дополненной реальности. Используемые технологии, по мнению Цукерберга, помогут решить многие проблемы современного общества.
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"Какие бы технологии ни появлялись - практически любая из них может приносить и пользу, и вред человеку и человечеству. Все зависит от пользователя, его нравственного выбора, способности соотносить свои действия с представлением о высоком богоданном достоинстве человека, своим собственным и достоинством окружающих", - сказал Кипшидзе.
Комментируя появление новых технологических платформ, в синодальном отделе в то же время отметили, что, "пожалуй, единственная технология, которая носит заведомо богоборческий характер - это комплекс исследований, который имеет целью создания нового человеческого вида, некого синтеза физиологии и кибертехнологий, желательно бессмертного".
"В истории человечества уже были попытки создания сверхлюдей, правда, не на биотехнологической, а на националистической и социальной платформе. Эти попытки не принесли человечеству ничего хорошего", - добавил Кипшидзе.
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Религия и мировоззрениеВахтанг КипшидзеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМарк ЦукербергрелигияОбщество
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