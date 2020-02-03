В РПЦ прокомментировали прогнозы Цукерберга

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В Московском патриархате нейтрально оценивают развитие и распространение гаджетов нового поколения, отметив, что единственное направление, которое носит заведомо богоборческий характер – это выведение "нового вида человека" на основе кибертехнологий, заявил РИА Новости замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе , комментируя высказывания основателя Facebook Марка Цукерберга

Ранее в январе Цукерберг, делясь с пользователями социальной сети собственным прогнозом того, как изменится мир к 2030 году, написал, что появится новая технологическая платформа. По оценке эксперта, если в 1990-х годах главной технологической платформой был ПК (персональный компьютер), в 2000-х - интернет, а в 2010-х - смартфон, то в наступившем десятилетии смартфон останется главным устройством, однако вместе с ним появится новый массовый гаджет, например, прорывные очки дополненной реальности. Используемые технологии, по мнению Цукерберга, помогут решить многие проблемы современного общества.

"Какие бы технологии ни появлялись - практически любая из них может приносить и пользу, и вред человеку и человечеству. Все зависит от пользователя, его нравственного выбора, способности соотносить свои действия с представлением о высоком богоданном достоинстве человека, своим собственным и достоинством окружающих", - сказал Кипшидзе.

Комментируя появление новых технологических платформ, в синодальном отделе в то же время отметили, что, "пожалуй, единственная технология, которая носит заведомо богоборческий характер - это комплекс исследований, который имеет целью создания нового человеческого вида, некого синтеза физиологии и кибертехнологий, желательно бессмертного".