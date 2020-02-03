Лавров обсудил с генсеком АСЕАН региональное сотрудничество

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хоем в Москве обсудил вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, говорится в сообщении МИД РФ.
"Состоялся углубленный обмен мнениями по вопросам продвижения российско-асеановского стратегического партнерства. Акцентирована важность расширения внешнеполитической координации на ключевых многосторонних площадках, наращивания взаимодействия в борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также в области обеспечения международной информационной безопасности", - отмечается в сообщении.
При обсуждении международной тематики особое внимание было уделено перспективам создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе сбалансированной системы межгосударственных отношений, а также рассматривались актуальные региональные проблемы, отметили в МИД РФ.
Также были рассмотрены конкретные шаги по укреплению торгово-экономических и инвестиционных связей с акцентом на кооперацию в сферах высоких технологий и инноваций, энергетики, финансов, чрезвычайного реагирования и культуры, расширение контактов по линии деловых и экспертных кругов. "Достигнута договоренность о подготовке Комплексного плана действий по развитию сотрудничества Россия-АСЕАН на период после 2020 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, затрагивались практические аспекты выстраивания взаимодействия между АСЕАН, Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества в контексте формирования Большого Евразийского партнерства и обмена опытом региональной интеграции. В частности, шла речь об активизации контактов секретариата АСЕАН с Евразийской экономической комиссией и секретариатом ШОС.
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