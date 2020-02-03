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В Дании арестовали трех иранцев по подозрению в шпионаже
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РИА Новости

В Дании арестовали трех иранцев по подозрению в шпионаже

18:22 03.02.2020
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© AP Photo / Polfoto, Finn FrandsenПолиция у здания торгового центра, где произошла перестрелка. Копенгаген, 18 марта 2015 год
Полиция у здания торгового центра, где произошла перестрелка. Копенгаген, 18 марта 2015 год
© AP Photo / Polfoto, Finn Frandsen
СТОКГОЛЬМ, 3 фев - РИА Новости. Разведслужба Дании в понедельник арестовала трех граждан Ирана, входящих в группу Движения сопротивления за освобождения Ахваза (ASMLA), по подозрению в шпионаже в пользу Саудовской Аравии, сообщает издание DR со ссылкой на главу датской разведки.
Кроме того, обвинения в шпионаже и покушении на убийство заочно предъявлены еще одному гражданину Ирана. Согласно данным датских спецслужб, в сентябре 2018 года он планировал теракт с целью устранить задержанных в понедельник высокопоставленных представителей ASMLA.
"Это очень сложное дело. Иран и Саудовская Аравия перенесли свой конфликт на датскую землю. Это недопустимо", - заявил глава датской разведслужбы Финн Борх Андерсен.
Движение сопротивления за освобождения Ахваза борется за независимость нефтеносного региона Хузестан на юго-западе Ирана. До 1925 года территория называлась аль-Ахваз, там проживает преимущественно арабское население. Организация признана террористической властями Ирана.
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