В Дании арестовали трех иранцев по подозрению в шпионаже

Кроме того, обвинения в шпионаже и покушении на убийство заочно предъявлены еще одному гражданину Ирана. Согласно данным датских спецслужб, в сентябре 2018 года он планировал теракт с целью устранить задержанных в понедельник высокопоставленных представителей ASMLA.
"Это очень сложное дело. Иран и Саудовская Аравия перенесли свой конфликт на датскую землю. Это недопустимо", - заявил глава датской разведслужбы Финн Борх Андерсен.
Движение сопротивления за освобождения Ахваза борется за независимость нефтеносного региона Хузестан на юго-западе Ирана. До 1925 года территория называлась аль-Ахваз, там проживает преимущественно арабское население. Организация признана террористической властями Ирана.
26 января, 10:27В СМИ появились подробности дела о "шпионаже" россиян в Японии