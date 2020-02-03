В Дании арестовали трех иранцев по подозрению в шпионаже

Кроме того, обвинения в шпионаже и покушении на убийство заочно предъявлены еще одному гражданину Ирана. Согласно данным датских спецслужб, в сентябре 2018 года он планировал теракт с целью устранить задержанных в понедельник высокопоставленных представителей ASMLA.