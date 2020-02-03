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Инфекционист рассказал, как происходит заражение коронавирусом
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РИА Новости

Инфекционист рассказал, как происходит заражение коронавирусом

18:21 03.02.2020 (обновлено: 18:42 03.02.2020)
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© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Новый тип коронавируса в благоприятной среде на поверхностях может жить до 5 дней, заявил член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн.
"Во-первых, вирус передается воздушно-капельным путем во время кашля или чихания, а также через прикосновение, обычно вирус может распространяться на расстоянии 1-2 метра от источника и быстро оседает на теле человека, но в воздухе оставаться не может", - рассказал эксперт журналистам на пресс-конференции.
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Другой момент, указал он, - когда частички зараженной слюны оседают на поверхности окружающих нас объектов, и вирус может попасть на руки человека при прикосновении, порой даже неосознанном, к примеру, с дверных ручек и кнопок лифта.
"Исследования показали, что вирус может выживать в течение нескольких часов на гладких поверхностях, а также, что он способен выживать на протяжении нескольких дней при подходящей влажности и температуре. Например, в среде с влажностью 40% и температурой 20 градусов новый коронавирус может существовать до пяти дней", - заявил Цзян Жунмэн.
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Он добавил, что если зараженный человек чихнет и частицы его слюны вместе с вирусом попадут на кнопки лифта, после чего эти кнопки нажмет кто-то другой, а затем неосознанно прикоснется к глазам или носу, то он вполне может заразиться через такое прикосновение.
"Пожалуйста, мойте руки, это очень важный момент", - добавил он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб.
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коронавирусыРаспространение нового коронавирусаВОЗПекинКитайУханьВ мире
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