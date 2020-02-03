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Новости Подмосковья
2020-02-03T18:17+0300
https://ria.ru/20200203/1564209192.html
Прием заявок на социальную ипотеку для воспитателей начался в МО
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РИА Новости

Прием заявок на социальную ипотеку для воспитателей начался в МО

18:17 03.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинЖилые дома
Жилые дома
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В Подмосковье до 28 февраля будут принимать заявки воспитателей для участия в программе "Социальная ипотека". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра образования Московской области Ирину Каклюгину.
Она отметила, что в этом году сертификат на покупку жилья по программе "Социальная ипотека" смогут получить 110 педагогических работников.
"Кандидаты должны соответствовать ряду требований, например иметь трудовой стаж не менее пяти лет, а также первую или высшую квалификационную категорию или ученую степень. Программа реализуется с 2016 года и является совершенно уникальной – педагог на свой вкус выбирает любое жилье, за которое платит только проценты по кредиту. Все остальное оплачивает регион", – пояснила Ирина Каклюгина.
Для того чтобы принять участие в программе, воспитатель должен иметь трудовой договор с подмосковным образовательным учреждением сроком на 10 лет. Все условия для участия в программе "Социальная ипотека" размещены на сайте министерства образования Московской области.
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Новости ПодмосковьяМинистерство образования Московской областиМосковская область
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