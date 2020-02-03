Прием заявок на социальную ипотеку для воспитателей начался в МО

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В Подмосковье до 28 февраля будут принимать заявки воспитателей для участия в программе "Социальная ипотека". Об этом сообщил телеканал В Подмосковье до 28 февраля будут принимать заявки воспитателей для участия в программе "Социальная ипотека". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра образования Московской области Ирину Каклюгину.

Она отметила, что в этом году сертификат на покупку жилья по программе "Социальная ипотека" смогут получить 110 педагогических работников.

"Кандидаты должны соответствовать ряду требований, например иметь трудовой стаж не менее пяти лет, а также первую или высшую квалификационную категорию или ученую степень. Программа реализуется с 2016 года и является совершенно уникальной – педагог на свой вкус выбирает любое жилье, за которое платит только проценты по кредиту. Все остальное оплачивает регион", – пояснила Ирина Каклюгина.