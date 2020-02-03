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В Крыму арестовали директора парка львов "Тайган"
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РИА Новости

В Крыму арестовали директора парка львов "Тайган"

18:13 03.02.2020 (обновлено: 19:38 03.02.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВладелец парка "Тайган" Олег Зубков после заседания возле Белогорского районного суда
Владелец парка Тайган Олег Зубков после заседания возле Белогорского районного суда
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. Белогорский районный суд в Крыму арестовал на два месяца директора крымского парка львов "Тайган" Олега Зубкова, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы зоопарка Татьяна Алексагина.
"Решение принято в связи с тем, что он 20 января не явился в суд. В это время мы как раз находились в Москве на совещании в Минэкономразвития", — сказала она РИА Новости.
По ее словам, к делу уже подключилась группа адвокатов.
Подтверждением и комментариями суда и МВД РИА Новости пока не располагает.
В июле 2018 года 46-летняя женщина заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган", в ходе которой хищник укусил ее за руку. Женщину госпитализировали. Потерпевшей оказалась туристка из Кирова Ольга Соломина, которая рассказала, что момент, когда лев схватил ее за руку, "показался вечностью".
Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Сафари-парк Тайган в Белогорском районе
Вчера, 10:04
В Крыму не будут сносить надпись "Парк львов Тайган"
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Обсудить 48
Сафари-парк "Тайган"Олег ЗубковКрымПроисшествия
Популярные комментарии
Свободу Олегу Зубкову!
3 февраля, 18:51
Sergey Nikolayev Nikolayev
132011034
Этого бизнесмена уже пять лет кошмарят.
3 февраля, 18:22
Апокалипсис Сегодня
942311134
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