В Крыму арестовали директора парка львов "Тайган"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. Белогорский районный суд в Белогорский районный суд в Крыму арестовал на два месяца директора крымского парка львов "Тайган" Олега Зубкова , заявила РИА Новости руководитель пресс-службы зоопарка Татьяна Алексагина.

"Решение принято в связи с тем, что он 20 января не явился в суд. В это время мы как раз находились в Москве на совещании в Минэкономразвития", — сказала она РИА Новости.

По ее словам, к делу уже подключилась группа адвокатов.

Подтверждением и комментариями суда и МВД РИА Новости пока не располагает.

В июле 2018 года 46-летняя женщина заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган", в ходе которой хищник укусил ее за руку. Женщину госпитализировали. Потерпевшей оказалась туристка из Кирова Ольга Соломина, которая рассказала, что момент, когда лев схватил ее за руку, "показался вечностью".