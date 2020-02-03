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Туризм
2020-02-03T18:53+0300
https://ria.ru/20200203/1564208713.html
Все российские организованные туристы вернулись из Китая
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РИА Новости

Все российские организованные туристы вернулись из Китая

18:30 03.02.2020 (обновлено: 18:53 03.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница клининговой компании проводит уборку салона самолета в аэропорту Читы
Сотрудница клининговой компании проводит уборку салона самолета в аэропорту Читы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Федеральном агентстве по туризму со ссылкой на туроператоров сообщили, что все организованные группы путешественников вернулись из Китая в Россию.

"Последний рейс Azur Air ZF756 с российскими туристами в 7:36 утра приземлился во Внуково. Таким образом, все 5,6 тысячи организованных туристов из России, которые находились в Китае по состоянию на 27 января, вернулись в Россию".

В ведомстве подчеркнули, что продолжат наблюдать за ситуацией в ежедневном режиме, и поблагодарили туроператоров за "оперативную и эффективную работу в сложившейся ситуации".
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Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 17 тысяч, более 360 человек умерли.
Самая сложная ситуация — в Китае, однако вирус проник и в другие страны, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
Заболевание передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.
Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.
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ТуризмкоронавирусыРаспространение нового коронавирусаКитайВ мире
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