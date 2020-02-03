Все российские организованные туристы вернулись из Китая

"Последний рейс Azur Air ZF756 с российскими туристами в 7:36 утра приземлился во Внуково. Таким образом, все 5,6 тысячи организованных туристов из России, которые находились в Китае по состоянию на 27 января, вернулись в Россию".

В ведомстве подчеркнули, что продолжат наблюдать за ситуацией в ежедневном режиме, и поблагодарили туроператоров за "оперативную и эффективную работу в сложившейся ситуации".

Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань , провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 17 тысяч, более 360 человек умерли.

Самая сложная ситуация — в Китае, однако вирус проник и в другие страны, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

Заболевание передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.