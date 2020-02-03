Госдума планирует провести парламентские слушания по коронавирусу

"Мы договорились подготовить парламентские слушания по этой проблеме. И если удастся профильному комитету это сделать вместе с отраслевым министерством, постараемся сделать все возможное, чтобы эти слушания состоялись 17 февраля", - сказал Володин по итогам Совета Госдумы.

"Считаем правильным эту тему обсудить, тем более вы видите, насколько общество, с одной стороны, напугано ситуацией, с другой - не знает что делать и как себя вести в связи с этим. Мы постараемся пригласить тех, кто должен дать ответы на эти вопросы", - отметил спикер Госдумы.