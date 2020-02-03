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Религия и мировоззрение
2020-02-03T18:04+0300
https://ria.ru/20200203/1564208428.html
Пастор: миссия России в мире – нести нравственные и семейные ценности
https://cdn25.img.ria.ru/images/130181/23/1301812307_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_4bf274349c9e9ec9cfa9d2569e10d410.jpg
РИА Новости

Пастор: миссия России в мире – нести нравственные и семейные ценности

18:04 03.02.2020
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© Фото : пресс-служба POCXBE/Александр ГладиловНачальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский
Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский
© Фото : пресс-служба POCXBE/Александр Гладилов
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Миссия России в мире – нести нравственные и семейные ценности, а российский опыт преодоления разногласий между национальностями, религиями и конфессиями можно использовать в мировой практике, заявил в понедельник начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
"В России есть уникальный опыт преодоления разногласия между национальностями, религиями и конфессиями. Этот опыт нужно использовать в мировом масштабе", - сказал Ряховский.
Он отметил, что диалог религий невозможен без гармоничных личных отношений их представителей. Епископ рассказал, что один из его пяти сыновей женат на армянке, другой – на сирийской арабке, а дочь – замужем за цыганом.
"Мультикультурализм в отдельно взятой семье - для меня благодать Божия, потому что в нашей семье разные культуры, традиции, обычаи", - уточнил епископ.
Сергей Ряховский
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По словам Ряховского, в протестантской общине России поддерживают семейные и нравственные традиции, есть и своя социальная концепция. Епископ привел в пример семью протестантского пастора из Воронежа, который стал отцом 22 детей – все они родились от одной женщины.
"У России есть особая миссия в мире – нести эти (семейные и нравственные – ред.) ценности. И нам не стыдно об этом говорить. Кто-то нас пытается упрекнуть в консерватизме. Для нас это достоинство нашей веры – быть консервативными, приверженцами вечных библейских ценностей", - подытожил епископ.
Сергей Ряховский
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРоссия сегодняСергей РяховскийМоскваВоронежРоссиярелигияОбщество
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