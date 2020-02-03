Пастор: миссия России в мире – нести нравственные и семейные ценности

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Миссия России в мире – нести нравственные и семейные ценности, а российский опыт преодоления разногласий между национальностями, религиями и конфессиями можно использовать в мировой практике, заявил в понедельник начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

"В России есть уникальный опыт преодоления разногласия между национальностями, религиями и конфессиями. Этот опыт нужно использовать в мировом масштабе", - сказал Ряховский.

Он отметил, что диалог религий невозможен без гармоничных личных отношений их представителей. Епископ рассказал, что один из его пяти сыновей женат на армянке, другой – на сирийской арабке, а дочь – замужем за цыганом.

"Мультикультурализм в отдельно взятой семье - для меня благодать Божия, потому что в нашей семье разные культуры, традиции, обычаи", - уточнил епископ.

По словам Ряховского, в протестантской общине России поддерживают семейные и нравственные традиции, есть и своя социальная концепция. Епископ привел в пример семью протестантского пастора из Воронежа, который стал отцом 22 детей – все они родились от одной женщины.