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Религия и мировоззрение
2020-02-03T18:04+0300
https://ria.ru/20200203/1564208118.html
Буддисты поддержали закрепление семейных ценностей в Конституции
https://cdn23.img.ria.ru/images/152527/28/1525272852_0:386:7360:4526_1036x0_80_0_0_5b05ffc0138affa37d867de2bf060038.jpg
РИА Новости

Буддисты поддержали закрепление семейных ценностей в Конституции

17:59 03.02.2020 (обновлено: 18:04 03.02.2020)
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© AFP 2020 / Panumas Sanguanwong Мальчики из спасенной из таиландской пещеры детской футбольной команды "Дикие вепри" в буддийском храме в провинции Чианг Рай во время религиозной церемонии посвящения в монахи. 24 июля 2018
Мальчики из спасенной из таиландской пещеры детской футбольной команды Дикие вепри в буддийском храме в провинции Чианг Рай во время религиозной церемонии посвящения в монахи. 24 июля 2018
© AFP 2020 / Panumas Sanguanwong
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Постпред Буддийской традиционной сангхи России в Москве санжай-лама Андрей Бальжиров, комментируя идею внести в Конституцию РФ понятие семьи как союза мужчины и женщины, заявил, что традиционная семья – незыблемая ценность для разных народов России, и страна должна оставаться форпостом традиционных ценностей в мире.
Ранее сенатор Андрей Клишас, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли отразить в преамбуле Конституции РФ пункт о защите семейных ценностей, закрепив понятие семьи как союз мужчины и женщины, заявил, что ему эта идея "кажется разумной", и он поддерживает такого рода дополнения в преамбулу, но возможные формулировки требуют обсуждения. В Русской православной церкви поддержали эту идею.
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Вчера, 12:01Религия и мировоззрение
Муфтий предложил отразить роль религий в Конституции России
Говоря об изменениях в Конституцию РФ, санжай-лама отметил, что традиционные ценности незыблемы для россиян.
"Мы исповедуем разные религии, Россия богата разными традициями и культурами. Действительно, (семья как – ред.) союз женщины и мужчины – это незыблемые ценности. Мы видим, что творится в Европе – подмена ценностей. Россия выступает форпостом и нужно стоять до конца", - сказал Бальжиров на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
Кроме того, он предложил закрепить в основном законе принадлежность природных ресурсов государству и народу. "В России недра и природные ресурсы не контролируются. Надо как-то обозначить этот вопрос, что это принадлежит народу и государству. Это влияет на миграцию и демографию, быт народа", - подытожил лама.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРоссия сегодняАндрей КлишасКонституция РФМоскваЕвропаРоссиярелигияОбщество
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