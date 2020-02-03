Буддисты поддержали закрепление семейных ценностей в Конституции

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Постпред Буддийской традиционной сангхи России в Москве санжай-лама Андрей Бальжиров, комментируя идею внести в Конституцию РФ понятие семьи как союза мужчины и женщины, заявил, что традиционная семья – незыблемая ценность для разных народов России, и страна должна оставаться форпостом традиционных ценностей в мире.
Ранее сенатор Андрей Клишас, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли отразить в преамбуле Конституции РФ пункт о защите семейных ценностей, закрепив понятие семьи как союз мужчины и женщины, заявил, что ему эта идея "кажется разумной", и он поддерживает такого рода дополнения в преамбулу, но возможные формулировки требуют обсуждения. В Русской православной церкви поддержали эту идею.
Говоря об изменениях в Конституцию РФ, санжай-лама отметил, что традиционные ценности незыблемы для россиян.
"Мы исповедуем разные религии, Россия богата разными традициями и культурами. Действительно, (семья как – ред.) союз женщины и мужчины – это незыблемые ценности. Мы видим, что творится в Европе – подмена ценностей. Россия выступает форпостом и нужно стоять до конца", - сказал Бальжиров на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
Кроме того, он предложил закрепить в основном законе принадлежность природных ресурсов государству и народу. "В России недра и природные ресурсы не контролируются. Надо как-то обозначить этот вопрос, что это принадлежит народу и государству. Это влияет на миграцию и демографию, быт народа", - подытожил лама.