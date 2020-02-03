Богданов обсудил с послом Палестины "сделку века"

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Государства Палестина в Москве Абдель Хафизом Нофалом перспективы палестино-израильского урегулирования в свете предложенной США "сделки века", сообщил МИД РФ.
"В ходе беседы обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования в свете обнародованной США "сделки века" и заявления Совета Лиги арабских государств по этому вопросу от 1 февраля", - говорится в сообщении.
Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Лига арабских государств (ЛАГ) в субботу по итогам внеочередного заседания отвергла "сделку века" по решению палестино-израильского конфликта, назвав ее несправедливой, и призвала международное сообщество противостоять попыткам Израиля ее реализовать. Аббас, в свою очередь, заявил на заседании ЛАГ, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию.