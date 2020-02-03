Богданов обсудил с послом Палестины "сделку века"

"В ходе беседы обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования в свете обнародованной США "сделки века" и заявления Совета Лиги арабских государств по этому вопросу от 1 февраля", - говорится в сообщении.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

Лига арабских государств (ЛАГ) в субботу по итогам внеочередного заседания отвергла "сделку века" по решению палестино-израильского конфликта, назвав ее несправедливой, и призвала международное сообщество противостоять попыткам Израиля ее реализовать. Аббас, в свою очередь, заявил на заседании ЛАГ, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию.