Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T17:59+0300
https://ria.ru/20200203/1564207834.html
Богданов обсудил с послом Палестины "сделку века"
https://cdn22.img.ria.ru/images/155247/99/1552479921_0:0:2553:1436_1036x0_80_0_0_ba6b37bb35fa870034dded314c5a462c.jpg
РИА Новости

Богданов обсудил с послом Палестины "сделку века"

17:56 03.02.2020 (обновлено: 17:59 03.02.2020)
239
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Государства Палестина в Москве Абдель Хафизом Нофалом перспективы палестино-израильского урегулирования в свете предложенной США "сделки века", сообщил МИД РФ.
"В ходе беседы обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования в свете обнародованной США "сделки века" и заявления Совета Лиги арабских государств по этому вопросу от 1 февраля", - говорится в сообщении.
Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
Вчера, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
Лига арабских государств (ЛАГ) в субботу по итогам внеочередного заседания отвергла "сделку века" по решению палестино-израильского конфликта, назвав ее несправедливой, и призвала международное сообщество противостоять попыткам Израиля ее реализовать. Аббас, в свою очередь, заявил на заседании ЛАГ, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию.
900020
Обсудить 0
Абдель Хафиз Нофаль"Сделка века" по Израилю и ПалестинеМихаил БогдановМИД РФРоссияПалестинаВ мире
Рекомендуем
Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдель Хафиз Нофаль
Палестинские силы могут снова встретиться в Москве
Президент Палестины Махмуд Аббас
Аббас выдвинул ультиматум США и Израилю из-за "сделки века"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США выделят почти $100 миллионов на поддержку реформ в Узбекистане
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференци по итогам переговоров. 24 августа 2018
Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф обсудил с главой дипломатии ЕС ядерную сделку и Персидский залив
Мальчики из спасенной из таиландской пещеры детской футбольной команды Дикие вепри в буддийском храме в провинции Чианг Рай во время религиозной церемонии посвящения в монахи. 24 июля 2018
Буддисты поддержали закрепление семейных ценностей в Конституции
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
США заявили о поддержке суверенитета стран Центральной Азии
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
США проинформируют СБ ООН о своей "сделке века" 6 февраля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о миллионе беженцев из сирийского Идлиба
Подразделения сирийской армии
Турецкая армия утверждает, что нейтрализовала 76 сирийских военных
Вячеслав Володин
Около 70 поправок поступило к законопроекту об изменении Конституции
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель и Курц обсудили в Берлине бюджет ЕС и миссию "София"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган заявил о восьми погибших в Идлибе при ударе сирийской армии
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Богданов обсудил с послом Турции Сирию, Ливию и "сделку века"
Главный редактор RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и "Би-би-си"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
03:18"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
Лента новостейМолния