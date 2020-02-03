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Зариф обсудил с главой дипломатии ЕС ядерную сделку и Персидский залив
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РИА Новости

Зариф обсудил с главой дипломатии ЕС ядерную сделку и Персидский залив

17:46 03.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГЕРАН, 3 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил главой дипломатии ЕС Жозефом Боррелем ситуацию вокруг ядерной сделки и Персидском заливе, сообщил иранский МИД.
"Стороны обсудили различные двусторонние темы, совместный всеобъемлющий план действий, развитие ситуации в регионе и мире", - говорится в сообщении.
Отмечается, что другой темой переговоров стала ситуация в Персидском заливе и необходимость деэскалации напряженности в регионе.
Дипломаты также затронули предложенный план США по палестино-израильскому урегулированию, известный как "сделка века" и его "опасные последствия" для региона, а также Сирию, Ирак и Йемен.
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Боррель в понедельник прибыл в Тегеран с первым визитом после вступления в должность. В ходе его поездки ожидается встреча с президентом Ирана Хасаном Роухани. Его визит в Иран приходится на пятый этап сокращения Ираном ядерных обязательств.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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