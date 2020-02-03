Зариф обсудил с главой дипломатии ЕС ядерную сделку и Персидский залив

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

ТЕГЕРАН, 3 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил главой дипломатии ЕС Жозефом Боррелем ситуацию вокруг ядерной сделки и Персидском заливе, сообщил иранский МИД.

"Стороны обсудили различные двусторонние темы, совместный всеобъемлющий план действий , развитие ситуации в регионе и мире", - говорится в сообщении.

Отмечается, что другой темой переговоров стала ситуация в Персидском заливе и необходимость деэскалации напряженности в регионе.

Дипломаты также затронули предложенный план США по палестино-израильскому урегулированию, известный как "сделка века" и его "опасные последствия" для региона, а также Сирию, Ирак и Йемен.

Боррель в понедельник прибыл в Тегеран с первым визитом после вступления в должность. В ходе его поездки ожидается встреча с президентом Ирана Хасаном Роухани. Его визит в Иран приходится на пятый этап сокращения Ираном ядерных обязательств.