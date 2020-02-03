Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T17:45+0300
https://ria.ru/20200203/1564207306.html
Китай надеется, что российские меры против эпидемии будут адекватными
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564164553_0:0:3154:1775_1036x0_80_0_0_1fea73fbaf4cf1c81f6b574641b560b1.jpg
РИА Новости

Китай надеется, что российские меры против эпидемии будут адекватными

17:45 03.02.2020
1373
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Китай надеется, что меры реагирования РФ на новый коронавирус будут адекватны потребностям борьбы с вирусом, чтобы не навредить сотрудничеству стран, заявил полномочный министр посольства КНР в Москве Фань Сяньжун.
"При нынешней ситуации нет необходимости полностью остановить людские обмены, поездки, торговлю между Китаем и соответствующими странами. Учитывая очень высокий уровень и дружественность отношений Китая и России, мы надеемся и уверены в том, что российская сторона на такие радикальные меры не пойдет", - сказал он на пресс-конференции.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Вчера, 17:15
Глава Роспотребнадзора заявила о риске завоза коронавируса в Россию
"Мы надеемся и уверены, что меры, которые предпринимает российская сторона, будут исходить из того, чтобы способствовать здоровому, нормальному развитию китайско-российских отношений, чтобы способствовать правильному, хорошему, дружественному восприятию наших народов по тем мерам, которые сегодня предпринимаются", - добавил Фань Сяньжун.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Вчера, 17:03
Голикова: большинство регионов приняли планы по борьбе с коронавирусом
2110139
Обсудить 0
Фань СяньжунРаспространение нового коронавирусаРоссияКитайВ мире
Рекомендуем
Пассажиры в масках
Посол Китая дал оценку ситуации с коронавирусом
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Глава Роспотребнадзора заявила о риске завоза коронавируса в Россию
Коронавирус 2019-nCoV
Инфекционист рассказал, как происходит заражение коронавирусом
Посольство Китая в РФ в Москве
В посольстве Китая сообщили, что гумпомощь от России скоро прибудет
Посольство Китая в РФ в Москве
Китай передал России геном коронавируса, заявил посол в Москве
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
В Германии оценили перспективы отношений с Россией
Девушка надевает защитную маску
Врач объяснила, как правильно носить маску для защиты от коронавируса
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Китай не передал России штамм нового коронавируса, заявила Голикова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. 3 февраля 2020
Роспотребнадзор может требовать госпитализации из-за коронавируса
Коронавирус 2019-nCoV
Находящихся в России иностранцев с коронавирусом будут лечить
Российские туристы, прилетевшие из Китая, в аэропорту Владивостока
В Приморье мать с младенцем из Гонконга не выдворят из России
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
В Мурманской области четырех человек обследуют на коронавирус
Пассажирский самолет в небе над Москвой
МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
США заявили о поддержке суверенитета стран Центральной Азии
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова: большинство регионов приняли планы по борьбе с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
03:18"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
Лента новостейМолния