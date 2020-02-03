Китай надеется, что российские меры против эпидемии будут адекватными

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Китай надеется, что меры реагирования РФ на Китай надеется, что меры реагирования РФ на новый коронавирус будут адекватны потребностям борьбы с вирусом, чтобы не навредить сотрудничеству стран, заявил полномочный министр посольства КНР в Москве Фань Сяньжун

"При нынешней ситуации нет необходимости полностью остановить людские обмены, поездки, торговлю между Китаем и соответствующими странами. Учитывая очень высокий уровень и дружественность отношений Китая и России, мы надеемся и уверены в том, что российская сторона на такие радикальные меры не пойдет", - сказал он на пресс-конференции.

"Мы надеемся и уверены, что меры, которые предпринимает российская сторона, будут исходить из того, чтобы способствовать здоровому, нормальному развитию китайско-российских отношений, чтобы способствовать правильному, хорошему, дружественному восприятию наших народов по тем мерам, которые сегодня предпринимаются", - добавил Фань Сяньжун.