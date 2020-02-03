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Около 70 поправок поступило к законопроекту об изменении Конституции
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РИА Новости

Около 70 поправок поступило к законопроекту об изменении Конституции

17:44 03.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Шестьдесят пять поправок поступило в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению президентского законопроекта об изменении Конституции РФ, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"По информации председателя профильного комитета (Госдумы Павла Крашенинникова), 65 поправок на начало заседания Совета Госдумы поступило", - сказал Володин по итогам заседания Совета ГД.
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в послании Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Конституция РФГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияПолитика
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