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В Крыму ожидается резкое похолодание
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РИА Новости

В Крыму ожидается резкое похолодание

17:42 03.02.2020
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму в связи с резким ухудшением погодных условий, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
В последнюю неделю в Крыму установилась теплая погода. Температура воздуха в отдельные дни достигала 15 градусов тепла, а ночью - до плюс 10 градусов.
"Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено в Крыму на 5, 6 и 7 февраля", - сказал журналистам Шахов.
По его словам, в связи с выходом южного циклона в ближайшие три дня ожидаются сильный дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололед.
"Очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы 25-27 м/с. С 8 февраля понижение температуры воздуха ночью до 10-15 мороза, днем до 3-8 мороза", - сказал министр и призвал соблюдать правила безопасности при непогоде.
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