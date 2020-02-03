В Крыму ожидается резкое похолодание

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Экстренное предупреждение объявлено в Крыму в связи с резким ухудшением погодных условий, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов

В последнюю неделю в Крыму установилась теплая погода. Температура воздуха в отдельные дни достигала 15 градусов тепла, а ночью - до плюс 10 градусов.

"Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено в Крыму на 5, 6 и 7 февраля", - сказал журналистам Шахов.

По его словам, в связи с выходом южного циклона в ближайшие три дня ожидаются сильный дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололед.