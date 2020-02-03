Экс-главу службы безопасности "Тольяттиазота" осудили за оборот оружия

"Суд по совокупности приговорил Антошина к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима по части 2 статьи 222 УК РФ и части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой)", - сказала собеседница агентства.

В январе 2018 года сообщалось о задержании и аресте по делу о незаконном обороте оружия и взрывчатки Антошина, а также экс-главы службы безопасности покойного олигарха Бориса Березовского Сергея Соколова и директора коммерческой компании "Аналитика и безопасность" Руслана Мильченко. Фабула дела официально не сообщалась. По данным СМИ, Антошин и Соколов пытались сместить руководство "Тольяттиазота", подбросив на территорию завода оружие и взрывчатку.