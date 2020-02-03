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Экс-главу службы безопасности "Тольяттиазота" осудили за оборот оружия
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РИА Новости

Экс-главу службы безопасности "Тольяттиазота" осудили за оборот оружия

17:40 03.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САМАРА, 3 фев – РИА Новости. Самарский областной суд в понедельник приговорил к 3,5 года колонии общего режима экс-главу службы безопасности компании "Тольяттиазот" Олега Антошина по делу о незаконном обороте оружия и взрывчатки, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд по совокупности приговорил Антошина к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима по части 2 статьи 222 УК РФ и части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой)", - сказала собеседница агентства.
В январе 2018 года сообщалось о задержании и аресте по делу о незаконном обороте оружия и взрывчатки Антошина, а также экс-главы службы безопасности покойного олигарха Бориса Березовского Сергея Соколова и директора коммерческой компании "Аналитика и безопасность" Руслана Мильченко. Фабула дела официально не сообщалась. По данным СМИ, Антошин и Соколов пытались сместить руководство "Тольяттиазота", подбросив на территорию завода оружие и взрывчатку.
"Тольяттиазот" - крупнейший российский производитель аммиака и один из ведущих производителей карбамида.
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