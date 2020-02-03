Палестинские силы могут снова встретиться в Москве

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Представители различных палестинских сил могут собраться в Москве на встречу по аналогии с прошедшими ранее несколькими раундами переговоров палестинских фракций, если между ними будет достигнуто понимание, но пока точных сведений об организации такой встречи нет, заявил посол Представители различных палестинских сил могут собраться в Москве на встречу по аналогии с прошедшими ранее несколькими раундами переговоров палестинских фракций, если между ними будет достигнуто понимание, но пока точных сведений об организации такой встречи нет, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль на акции солидарности с палестинским народом, которая прошла в понедельник.

Несмотря на дождь и мокрый снег несколько десятков представителей палестинской диаспоры собрались во дворе палестинской дипмиссии, чтобы выразить свой протест в связи со "сделкой века" по ближневосточному урегулированию, предложенной президентом США Дональдом Трампом . На мероприятии также присутствовали посол Йемена в России и муфтий Москвы.

"Сделка века" мертворожденная, она никогда не найдёт поддержки у палестинцев, арабов и мусульман. Многие страны, которые поддерживают создание палестинского государства, не признали сделку. Это часть предвыборной кампании Трампа и Нетаньяху ", - сказал палестинский посол, выступая на акции солидарности.

По его словам, Палестина настаивает на созыве новой конференции по арабо-израильскому урегулированию, "с новым международным механизмом, где Россия будет играть ведущую роль, и никогда не примет никакого американского спонсорства над мирным процессом".

"Один из результатов "сделки века" - это палестинское единение. В этом контексте через несколько дней будет делегация в Газе, чтобы обсудить все вопросы. Мы надеемся, что Москва в скором времени тоже сможет принять ещё переговоры между палестинскими силами", - сказал он, уточнив, что встреча в Москве может состояться, если будет достигнуто понимание между палестинскими фракциями.

"Мы пойдём на это, если все будет хорошо, будем в Москве. Пока ничего нет", - сказал посол РИА Новости, отвечая на уточняющий вопрос.

В феврале прошлого года в Москве прошла третья встреча основных палестинских сил на площадке Института Востоковедения РАН. Основной темой встречи был заявлен поиск путей преодоления многолетнего межпалестинского раскола. Он был порожден конфликтом ХАМАС с движением ФАТХ, контролирующим через институты Палестинской национальной администрации часть Западного берега реки Иордан.

Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.