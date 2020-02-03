Россия сможет заместить поставки рыбы из Китая, считают эксперты

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия в случае дальнейших ограничений ритейлерами из-за Россия в случае дальнейших ограничений ритейлерами из-за коронавируса поставок из Китая рыбы, вслед за овощами и фруктами, сможет заместить выпадающие объемы поставками из других стран, сообщили РИА Новости эксперты.

Овощи, фрукты и морепродукты составляют основу китайского продовольственного экспорта в Россию, в частности Китай занимает первое место в структуре импорта овощей по странам. Так, за 11 месяцев 2019 года из КНР завезено более 453 тысяч тонн овощей, на втором месте Израиль с поставками в 139 тысяч тонн, на третьем - Турция - более 136 тысяч тонн, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в понедельник сообщил о приостановке поставок фруктов и овощей из Китая на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики. Компания X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", заявила, что не наблюдает сложностей с логистикой товаров из Китая, однако ищет возможность поставок из других стран, чтобы заменить китайские товары аналогичными по качеству и ценам.

"Дальнейшая ценовая динамика на указанную продукцию будет зависеть от баланса спроса и предложения. Также не стоит забывать о том, что главным фактором, сдерживающим рост цен, сегодня продолжает оставаться низкая покупательная способность населения. На данный момент выпадающие объемы легко могут быть замещены поставками из других стран", - отметил Востриков.

В свою очередь исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков напомнил, что РФ с 9 января ввела временные ограничения на ввоз из Китая продукции аквакультуры, которая являлась основным объектом импорта рыбной продукции, на фоне небольшого объема поставок промысловой рыбы. В связи с этим он не видит никаких угроз в области ограничений поставок рыбной продукции.