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Россия сможет заместить поставки рыбы из Китая, считают эксперты
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РИА Новости

Россия сможет заместить поставки рыбы из Китая, считают эксперты

17:58 03.02.2020 (обновлено: 18:40 03.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРыбный отдел гипермаркета "Лента" в Новосибирске
Рыбный отдел гипермаркета Лента в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия в случае дальнейших ограничений ритейлерами из-за коронавируса поставок из Китая рыбы, вслед за овощами и фруктами, сможет заместить выпадающие объемы поставками из других стран, сообщили РИА Новости эксперты.
Овощи, фрукты и морепродукты составляют основу китайского продовольственного экспорта в Россию, в частности Китай занимает первое место в структуре импорта овощей по странам. Так, за 11 месяцев 2019 года из КНР завезено более 453 тысяч тонн овощей, на втором месте Израиль с поставками в 139 тысяч тонн, на третьем - Турция - более 136 тысяч тонн, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.
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Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в понедельник сообщил о приостановке поставок фруктов и овощей из Китая на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики. Компания X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", заявила, что не наблюдает сложностей с логистикой товаров из Китая, однако ищет возможность поставок из других стран, чтобы заменить китайские товары аналогичными по качеству и ценам.
"Дальнейшая ценовая динамика на указанную продукцию будет зависеть от баланса спроса и предложения. Также не стоит забывать о том, что главным фактором, сдерживающим рост цен, сегодня продолжает оставаться низкая покупательная способность населения. На данный момент выпадающие объемы легко могут быть замещены поставками из других стран", - отметил Востриков.
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В свою очередь исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков напомнил, что РФ с 9 января ввела временные ограничения на ввоз из Китая продукции аквакультуры, которая являлась основным объектом импорта рыбной продукции, на фоне небольшого объема поставок промысловой рыбы. В связи с этим он не видит никаких угроз в области ограничений поставок рыбной продукции.
"На рыбном рынке Китай будет замещен. Но возникают другие вопросы. Во-первых, покупать на других рынках дороже, во-вторых, нехватка сырья, так как наши рыбаки все равно ориентированы на внешний рынок. Мы же все время вводим ограничения. Это – еще одно, вызванное медицинскими, ветеринарно-санитарными мерами", - добавил он. Таким образом, необходимо принимать меры по ограничению экспорта, чтобы в случае подобных форс-мажорных ситуаций снижение внешних поставок всегда можно было компенсировать собственной продукцией, считает Гудков.
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