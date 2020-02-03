МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ежегодный отчет правительства в Госдуме состоится 15 апреля, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.
"Дата определена на 15 апреля", - сказал Володин, отвечая на соответствующий вопрос.
"Мы договорились, что предложения будут поданы для подготовки отчета правительства от политических фракций... В будущем мы еще к этому вопросу вернемся, потому что нам необходимо будет утвердить окончательный регламент проведения отчета правительства", - добавил он.