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Ежегодный отчет правительства в Госдуме состоится 15 апреля
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РИА Новости

Ежегодный отчет правительства в Госдуме состоится 15 апреля

17:26 03.02.2020 (обновлено: 17:41 03.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Госдумы РФ
Заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заседание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ежегодный отчет правительства в Госдуме состоится 15 апреля, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.
"Дата определена на 15 апреля", - сказал Володин, отвечая на соответствующий вопрос.
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"Мы договорились, что предложения будут поданы для подготовки отчета правительства от политических фракций... В будущем мы еще к этому вопросу вернемся, потому что нам необходимо будет утвердить окончательный регламент проведения отчета правительства", - добавил он.
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Госдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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