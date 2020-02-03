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ОНФ организует обсуждение идеи о повышенных штрафах в новом КоАП
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РИА Новости

ОНФ организует обсуждение идеи о повышенных штрафах в новом КоАП

17:24 03.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПредупреждение о соблюдении скоростного режима на Новолужнецком проезде
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на Новолужнецком проезде
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Общероссийский народный фронт создаст рабочую группу для обсуждения проекта нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) и подготовки предложений в части пересмотра штрафов за нарушения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ОНФ.
На прошлой неделе на портале проектов нормативных правовых актов была опубликована новая редакция Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая ужесточает наказание за превышение скорости, систематические нарушения правил дорожного движения, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться.
"Общероссийский народный фронт создаст рабочую группу для обсуждения и подготовки общественных предложений, касающихся пересмотра штрафов за нарушения правил дорожного движения", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что в рабочую группу смогут войти представители профильных и общественных организаций, органов государственной власти, депутаты, юристы и автоэксперты.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
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Член центрального штаба ОНФ, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Александр Васильев отметил, что необходимо "получить понимание со стороны общества", прежде чем вносить изменения в КоАП. Он обратил внимание на то, что на сегодня до конца еще не отрегулированы обязанности владельцев дорог по информированию водителей о дорожных камерах. В большинстве городов также отсутствует разметка, напомнил Васильев.
"Эксперты ОНФ считают, что от новых штрафов могут пострадать обычные автомобилисты, в том числе ставшие жертвой дорожной ловушки или ошибочно выписанного штрафа, а не только злостные нарушители. Поэтому они предлагают ввести прогрессивную шкалу штрафов, а также создать возможность отменять или заменять их на предупреждения", - сообщает пресс-служба движения.
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Общероссийский народный фронтРоссияОбщество
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