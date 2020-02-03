В посольстве Китая рассказали о содействии эвакуации россиян из Хубэя

"Со стороны Китая мы также оказываем поддержку тем мерам, принимаемым российской стороной, скажем, чтобы российская сторона узнала о новейшем развитии ситуации в Китае по борьбе (с коронавирусом), знала о мерах, принимаемых правительством в борьбе с вирусом. Китайская сторона уже выразила готовность и уже реальные усилия прилагает в том, чтобы всячески помочь этим российским гражданам, находящимся в провинции Хубэй, особенно в городе Ухань. Китайская сторона готова оказать самую необходимую помощь, китайская сторона оказывает содействие российской стороне в том, чтобы она отправила свои соответствующие самолеты для того, чтобы забрать своих граждан, проживающих в городе Ухань и провинции Хубэй, желающих вернуться", - сказал Фань Сяньжун на пресс-конференции.