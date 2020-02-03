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В Калифорнии шесть человек пострадали при стрельбе в автобусе
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РИА Новости

В Калифорнии шесть человек пострадали при стрельбе в автобусе

17:21 03.02.2020
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© AP Photo / Reed SaxonПолицейская патрульная машина. Лос-Анджелес, Калифорния
Полицейская патрульная машина. Лос-Анджелес, Калифорния
© AP Photo / Reed Saxon
Полицейская патрульная машина. Лос-Анджелес, Калифорния. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу в автобусе, который следовал из американского Лос-Анджелеса в Область залива Сан-Франциско, шесть человек получили ранения, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на власти.
По данным представителя дорожной полиции Калифорнии по коммуникациям Стива Лофтаса, полиция начала получать вызовы от пассажиров автобуса примерно в 01.30 по местному времени (12.30 мск). Водитель автобуса, в котором находились около 40 человек, остановился недалеко от города Бейкерсфилд сразу после начала стрельбы.
Представитель полиции сообщил, что в результате стрельбы несколько пассажиров получили серьезные ранения, у других - ранения средней тяжести. Пострадавшие направлены в больницу.
Подозреваемый стрелок взят под стражу, сообщили в полиции. Мотивы устроившего стрельбу мужчины пока не известны.
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МоскваЛос-АнджелесСан-ФранцискоВ мире
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