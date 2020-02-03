В Калифорнии шесть человек пострадали при стрельбе в автобусе

По данным представителя дорожной полиции Калифорнии по коммуникациям Стива Лофтаса, полиция начала получать вызовы от пассажиров автобуса примерно в 01.30 по местному времени (12.30 мск). Водитель автобуса, в котором находились около 40 человек, остановился недалеко от города Бейкерсфилд сразу после начала стрельбы.