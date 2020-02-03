В Калифорнии шесть человек пострадали при стрельбе в автобусе

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу в автобусе, который следовал из американского Лос-Анджелеса в Область залива Сан-Франциско, шесть человек получили ранения, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на власти.
По данным представителя дорожной полиции Калифорнии по коммуникациям Стива Лофтаса, полиция начала получать вызовы от пассажиров автобуса примерно в 01.30 по местному времени (12.30 мск). Водитель автобуса, в котором находились около 40 человек, остановился недалеко от города Бейкерсфилд сразу после начала стрельбы.
Представитель полиции сообщил, что в результате стрельбы несколько пассажиров получили серьезные ранения, у других - ранения средней тяжести. Пострадавшие направлены в больницу.
Подозреваемый стрелок взят под стражу, сообщили в полиции. Мотивы устроившего стрельбу мужчины пока не известны.
This is the scene right now: CHP and Kern Sheriffs deputies are investigating what happened on a #Greyhound bus this morning. pic.twitter.com/EQkVCq5b2G— Tyrah Majors® (@tyrahmajors) February 3, 2020