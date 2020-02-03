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2020-02-03T17:28+0300
https://ria.ru/20200203/1564204023.html
Lufthansa продлила приостановку полетов в Китай до 28 февраля
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РИА Новости

Lufthansa продлила приостановку полетов в Китай до 28 февраля

17:16 03.02.2020 (обновлено: 17:28 03.02.2020)
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© AP Photo / Michael ProbstПассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
© AP Photo / Michael Probst
БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Немецкая авиакомпания Lufthansa и входящие в концерн Swiss и Austrian Airlines продлили приостановку полетов в Китай до 28 февраля из-за ситуации с коронавирусом, говорится в пресс-релизе компании.
Изначально приостановка была рассчитана до 9 февраля, при этом бронирование билетов не действовало на весь февраль.
"Безопасность пассажиров и сотрудников является высшим приоритетом группы компаний Lufthansa. После тщательной оценки всей доступной на сегодняшний день информации о коронавирусе, Lufthansa Group приняла решение приостановить полеты Lufthansa, Swiss и Austrian Airlines в Пекин и из Пекина до 28 февраля с немедленным вступлением решения в силу", - говорится в документе.
Решение касается континентальной части Китая. Полеты в Нанкин, Циндао и Шэньян приостановлены до 28 марта. Рейсы в Гонконг при этом будут продолжены. Группа Lufthansa осуществляет 19 рейсов в неделю в Гонконг, в Нанкин, Циндао, Шэньян, Пекин и Шанхай до приостановки рейсов самолеты группы компаний летали 54 раза в неделю.
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В настоящей момент в Германии известно о десяти случаях заражения коронавирусом. Восемь из них проживают в Баварии и связаны с расположенной там фирмой Webasto. Среди заболевших также ребенок одного из сотрудников фирмы. Еще двое зараженных были в числе эвакуированных из китайского Уханя, где произошла вспышка вируса. Вирус у них подтвердили уже по прибытии в Германию, они госпитализированы университетскую клинику Франкфурта.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаГерманияКитайLufthansa
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