Глава Роспотребнадзора заявила о риске завоза коронавируса в Россию

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Риск завоза новой коронавирусной инфекции в Россию пока остается, поэтому предпринимаются все меры для предотвращения попадания вируса на территорию страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
"Количество заболевших достаточно велико, это 17238 на сегодняшнее утро, резервуар инфекции достаточно большой, и риск для Российской Федерации на сегодняшний день остается, поэтому предпринимаем все меры, абсолютно адекватные, для реагирования и предотвращения попадания и распространения вируса на территории нашей страны",- сказала Попова журналистам.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.