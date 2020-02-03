Глава Роспотребнадзора заявила о риске завоза коронавируса в Россию

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Риск завоза Риск завоза новой коронавирусной инфекции в Россию пока остается, поэтому предпринимаются все меры для предотвращения попадания вируса на территорию страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.

"Количество заболевших достаточно велико, это 17238 на сегодняшнее утро, резервуар инфекции достаточно большой, и риск для Российской Федерации на сегодняшний день остается, поэтому предпринимаем все меры, абсолютно адекватные, для реагирования и предотвращения попадания и распространения вируса на территории нашей страны",- сказала Попова журналистам.