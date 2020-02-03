Эвакуированных из Китая жителей Малайзии поместят в карантин

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Малазийцев, эвакуированных из Малазийцев, эвакуированных из Китая , на две недели поместят в карантин, сообщил телеканал Channel News Asia со ссылкой на Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Малайзии.

"Все 141 пассажир пройдут медосмотр в соответствии с договоренностями с авиационными властями международного аэропорта Тианьхе Ухань перед тем, как взойдут на борт самолета, чтобы вернуться в Малайзию", - сообщило агентство.

При этом ведомство пока не знает, сколько времени уйдет на медицинские проверки, иммиграционные формальности и выдачу разрешения на вылет.

По прилету в аэропорт Куала-Лумпура эвакуированные не попадут в здание терминала. Тех, у кого выявят признаки заражения коронавирусом, доставят в больницу, остальные же будут доставлены на отдельном автобусе в спеццентр для проведения медосмотра. При этом агентство отказалось пояснить, где именно будут размещены эвакуированные.

"Будет предоставлено питание, полиция обеспечит наблюдение", - сообщила представитель агентства Нур Дализа Дохат, слова которой приводит канал.

"За прилетевшими будут наблюдать 14 дней, даже если тесты на коронавирус дадут отрицательный результат", - добавила Дохат.