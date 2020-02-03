В Калининграде задержали налетчика, ограбившего АЗС с помощью удочки

По данным полиции, злоумышленник зашел на автозаправочную станцию поздно вечером и потребовал от сотрудниц АЗС отдать ему всю наличность. Лицо нападавший скрывал под капюшоном и угрожал девушкам "огнестрельным оружием", которое впоследствии оказалось завернутой в полотенце складной удочкой. Операторы АЗС отдали налетчику 24 тысячи рублей из кассы, но успели нажать на тревожную кнопку сигнализации.

"Злоумышленник был задержан на улице Невского, куда он скрылся, используя как прикрытие растущие вдоль Литовского вала заросли. В задержании подозреваемого принимали участие прибывшие по сигналу тревоги работники частного охранного предприятия и сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые блокировали район и установили местонахождение разыскиваемого", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа отдела полиции изъяла у задержанного похищенные деньги, удочку и полотенце. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия), максимальное наказание по которой до 10 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражей, отметили в полиции.