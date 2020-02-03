Ученые нашли способ остановить рост раковых опухолей

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Исследователи из американского Университета Вандербильта предложили способ борьбы с ростом злокачественных опухолей, сообщает портал Исследователи из американского Университета Вандербильта предложили способ борьбы с ростом злокачественных опухолей, сообщает портал MedicalXpress

Ученые сконцентрировались на свойствах белков, кодирующихся геном MYC. Он служит онкогеном для множества опухолей, например, мутации внутри этого гена вызывают лимфому Беркитта.

Прежде специалисты пытались напрямую заблокировать активность этих белков, но безуспешно. Профессор Уильям Тэнси и его коллеги из Университета Вандербильта пошли дальше и изучили взаимодействие MYC с кофактором WDR5 на лабораторной модели лимфомы Беркитта, протекающей у больных особенно агрессивно. Разорвав эту связь, ученые заметили, что рак начал стремительно регрессировать.