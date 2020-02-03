Россельхознадзор оценит ситуацию с продуктами на Дальнем Востоке

"Россельхознадзор - сейчас мы только общались на эту тему - оценивает ситуацию, если будет необходимость принять какие-то дополнительные меры, мы примем, но пока их не приняли", - сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос, прорабатываются ли дополнительные меры после сообщений об опустевших продуктовых полках на Дальнем Востоке.