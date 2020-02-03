Россельхознадзор оценит ситуацию с продуктами на Дальнем Востоке

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россельхознадзор оценивает ситуацию с продуктами на Дальнем Востоке, которые завозили из Китая, если будет необходимость принять дополнительные меры, они будут приняты, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Россельхознадзор - сейчас мы только общались на эту тему - оценивает ситуацию, если будет необходимость принять какие-то дополнительные меры, мы примем, но пока их не приняли", - сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос, прорабатываются ли дополнительные меры после сообщений об опустевших продуктовых полках на Дальнем Востоке.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.