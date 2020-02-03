Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ВВП РФ по итогам 2019 года, по первой оценке, вырос на 1,3% и достиг 109,4 триллиона рублей, сообщает ВВП РФ по итогам 2019 года, по первой оценке, вырос на 1,3% и достиг 109,4 триллиона рублей, сообщает Росстат

"Объем ВВП России за 2019 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 109 361,5 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2018 года составил 101,3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2019 год по отношению к ценам 2018 года составил 103,4%", - говорится в сообщении.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагал рост российской экономики по итогам 2019 года как раз на 1,3%. Вместе с тем в конце января министерство оценило его в 1,4%.

По оценке Росстата, максимальный рост валового внутреннего продукта в 2019 году наблюдался в финансовой и страховой деятельности (9,7% по сравнению с прошлым годом). Индекс физического объема ВВП в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания составил 3,2%, в добыче полезных ископаемых - 2,7%, в транспортировке и хранении - 2,1%.

Как сообщил журналистам на брифинге глава Росстата Павел Малков, самое большое влияние на рост физического объема ВВП в 2019 году оказало увеличение добавленной стоимости добывающий производств (рост на 2,7%) и обрабатывающих производств (на 1,6%).

"В добывающих отраслях высокие темпы показали предприятия по добыче природного газа и газового конденсата - на 10,6%, добыча руд и цветных металлов - плюс 9,2%. Заметный рост в обрабатывающей промышленности есть в производстве пищевых продуктов, напитков, табачных изделий, химических веществ и химических продуктов - на уровне 2,7%, готовых металлические изделий - на 8,7%, лекарственных средств - на 18,6%", - сообщил Малков. Снижение физического объема добавленной стоимости, по его словам, произошло в операциях с недвижимым имуществом - на 0,6% - за счет сдачи в аренду нежилой недвижимости.