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Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году
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РИА Новости

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году

17:05 03.02.2020
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© Fotolia / Creativa ImagesРост экономики
Рост экономики
© Fotolia / Creativa Images
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ВВП РФ по итогам 2019 года, по первой оценке, вырос на 1,3% и достиг 109,4 триллиона рублей, сообщает Росстат.
"Объем ВВП России за 2019 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 109 361,5 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2018 года составил 101,3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2019 год по отношению к ценам 2018 года составил 103,4%", - говорится в сообщении.
Официальный прогноз Минэкономразвития предполагал рост российской экономики по итогам 2019 года как раз на 1,3%. Вместе с тем в конце января министерство оценило его в 1,4%.
По оценке Росстата, максимальный рост валового внутреннего продукта в 2019 году наблюдался в финансовой и страховой деятельности (9,7% по сравнению с прошлым годом). Индекс физического объема ВВП в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания составил 3,2%, в добыче полезных ископаемых - 2,7%, в транспортировке и хранении - 2,1%.
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Как сообщил журналистам на брифинге глава Росстата Павел Малков, самое большое влияние на рост физического объема ВВП в 2019 году оказало увеличение добавленной стоимости добывающий производств (рост на 2,7%) и обрабатывающих производств (на 1,6%).
"В добывающих отраслях высокие темпы показали предприятия по добыче природного газа и газового конденсата - на 10,6%, добыча руд и цветных металлов - плюс 9,2%. Заметный рост в обрабатывающей промышленности есть в производстве пищевых продуктов, напитков, табачных изделий, химических веществ и химических продуктов - на уровне 2,7%, готовых металлические изделий - на 8,7%, лекарственных средств - на 18,6%", - сообщил Малков. Снижение физического объема добавленной стоимости, по его словам, произошло в операциях с недвижимым имуществом - на 0,6% - за счет сдачи в аренду нежилой недвижимости.
Доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП по итогам 2019 года составила 69,3%, доля валового накопления - 23%, чистого экспорта - 7,7%.
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31 января, 16:36Сказано в эфире
Экономист: РФ гораздо прочнее и стабильнее, чем считали на ЗападеГазета Financial Times рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций. В эфире радио Sputnik публикацию прокомментировал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
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Павел МалковРосстатРоссияЭкономика
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