Начальника райотдела ГИБДД Марий Эл подозревают в смертельном ДТП

По версии следствия, 3 февраля в Звениговском районе Республики Марий Эл начальник ГИБДД отдела МВД России по Звениговскому району, управляя служебной автомашиной, при обгоне трактора не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и совершил наезд на рабочего, который чистил снег на остановке общественного транспорта. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.