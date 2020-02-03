Начальника райотдела ГИБДД Марий Эл подозревают в смертельном ДТП

По версии следствия, 3 февраля в Звениговском районе Республики Марий Эл начальник ГИБДД отдела МВД России по Звениговскому району, управляя служебной автомашиной, при обгоне трактора не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и совершил наезд на рабочего, который чистил снег на остановке общественного транспорта. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
"В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи СК устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.