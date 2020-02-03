Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T16:58+0300
https://ria.ru/20200203/1564202639.html
Начальника райотдела ГИБДД Марий Эл подозревают в смертельном ДТП
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

Начальника райотдела ГИБДД Марий Эл подозревают в смертельном ДТП

16:58 03.02.2020
595
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Начальник районного отделения ГИБДД в Марий Эл подозревается в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погиб дорожный рабочий, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 3 февраля в Звениговском районе Республики Марий Эл начальник ГИБДД отдела МВД России по Звениговскому району, управляя служебной автомашиной, при обгоне трактора не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и совершил наезд на рабочего, который чистил снег на остановке общественного транспорта. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
"В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи СК устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
Вчера, 16:42
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
0204130
Обсудить 0
Следственный комитет РФМарий ЭлРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Задержание
В Калининграде задержали налетчика, ограбившего АЗС с помощью удочки
Сотрудник полиции
Молодую пару нашли мертвой на юго-востоке Москвы, сообщил источник
Статуя Фемиды
Водитель маршрутки получил 16 лет тюрьмы за насилие над школьницей
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
Автомобиль Следственного комитета РФ
Рязанец облил бензином и поджег подростка и его мать
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
В одесском СИЗО заключенного забили до смерти
Статуя Фемиды в суде
Экс-главу службы безопасности "Тольяттиазота" осудили за оборот оружия
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Наро-Фоминске нашли труп подростка на улице
Президент РФ Владимир Путин
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной историка Янина
Сотрудник полиции
В Кирове владелец ювелирных салонов и его жена разбились на снегоходе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о "победе в споре"
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Суд в Якутске приговорил педофила к 20 годам тюрьмы
Игорь Галь
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
03:18"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
Лента новостейМолния