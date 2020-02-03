Полиция применила слезоточивый газ против мигрантов на острове Лесбос

АФИНЫ, 3 фев – РИА Новости. Греческая полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против мигрантов, которые после массового марша протеста на острове Лесбос начали устраивать беспорядки, сообщает издание "Эфимерида тон синтактон".
Беженцы и мигранты, скандируя "Свобода", начали марш утром из центра приема и размещения Мориа. Они требуют ускорить процедуру предоставления убежища и переправить их с острова, где они находятся несколько месяцев.
«Ελευθερία» ζητούν οι πρόσφυγες στη Μόρια [ Φωτορεπορτάζ ]https://t.co/04LyzgNc6i pic.twitter.com/TDowqbCpIY— EFSYN (@EFSYNTAKTON) February 3, 2020
Марш начался с участием примерно двух тысяч человек афганского происхождения, среди участников было много женщин и детей, но они впоследствии вернулись в лагерь Мориа.
Полиция использовала газ и перекрыла дорогу, чтобы помешать протестующим добраться до центра города Митилини, административного центра острова. Однако группа протестующих продолжила маршировать к городу, некоторые из них поджигают мусор на сельхозугодьях.
Множество мигрантов находится в порту острова, группа людей собралась возле муниципального театра, требуя выпустить их из лагеря, сообщает издание.
Движение против расизма и фашизма (KEERFA) на Лесбосе заявило о солидарности с мигрантами и потребовало прекратить "варварскую политику правительства против просителей убежища". В заявлении, опубликованном изданием, говорится об "ужасных условиях жизни" почти 19 тысяч человек, оказавшихся изолированными на острове из-за "расистского соглашения" между ЕС и Турцией".
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