Полиция применила слезоточивый газ против мигрантов на острове Лесбос

АФИНЫ, 3 фев – РИА Новости. полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против мигрантов, которые после массового марша протеста на острове Лесбос начали устраивать беспорядки, сообщает издание " Греческая полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против мигрантов, которые после массового марша протеста на острове Лесбос начали устраивать беспорядки, сообщает издание " Эфимерида тон синтактон ".

Беженцы и мигранты, скандируя "Свобода", начали марш утром из центра приема и размещения Мориа. Они требуют ускорить процедуру предоставления убежища и переправить их с острова, где они находятся несколько месяцев.

Марш начался с участием примерно двух тысяч человек афганского происхождения, среди участников было много женщин и детей, но они впоследствии вернулись в лагерь Мориа.

Полиция использовала газ и перекрыла дорогу, чтобы помешать протестующим добраться до центра города Митилини, административного центра острова. Однако группа протестующих продолжила маршировать к городу, некоторые из них поджигают мусор на сельхозугодьях.

Множество мигрантов находится в порту острова, группа людей собралась возле муниципального театра, требуя выпустить их из лагеря, сообщает издание.