Путин выразил соболезнования в связи с кончиной историка Янина

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной ученого-историка Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной ученого-историка Валентина Янина его вдове Елене Рыбиной, отметив, что он был одним из самых авторитетных специалистов по Древней Руси, телеграмма опубликована на сайте Кремля

Валентин Янин, крупнейший исследователь берестяных грамот, умер на 91-м году жизни. Об этом в Facebook сообщила его вдова, профессор кафедры археологии МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Рыбина.

"Уважаемая Елена Александровна, с прискорбием узнал о кончине Валентина Лаврентьевича Янина. Академик Янин был великим учёным, одним из самых авторитетных специалистов по истории Древней Руси", - отметил Путин.

Президент добавил, что яркие научные достижения, всемирно известная исследовательская школа, а также плеяда талантливых учеников, которым он подавал достойный пример, снискали ему глубокое уважение и профессиональное признание. Путин подчеркнул, что, изучая новгородские берестяные грамоты, историк открыл удивительный мир повседневной жизни целой эпохи.

"Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег", - заключил Путин.

Янин - автор более 700 научных и научно-популярных книг и статей, специалист по Древней Руси, ставший участником многих открытий, связанных с Новгородом, в том числе Новгородской псалтири.

Впервые в отечественной историографии им были разработаны методические приемы комплексного источниковедения, опирающегося на анализ разнородных источников: письменных, археологических, нумизматических и сфрагистических материалов, памятников искусства. На основе анализа этих источников Янин воссоздал историю денежно-весовых систем Руси, политических институтов и принципов формирования государственного устройства Новгорода, разработал топографию средневекового Новгорода.