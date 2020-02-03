Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T16:56+0300
https://ria.ru/20200203/1564202502.html
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной историка Янина
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564079741_0:75:2983:1753_1036x0_80_0_0_964440b816408cde117dc6bc0e9446b9.jpg
РИА Новости

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной историка Янина

16:56 03.02.2020
430
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной ученого-историка Валентина Янина его вдове Елене Рыбиной, отметив, что он был одним из самых авторитетных специалистов по Древней Руси, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Валентин Янин, крупнейший исследователь берестяных грамот, умер на 91-м году жизни. Об этом в Facebook сообщила его вдова, профессор кафедры археологии МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Рыбина.
"Уважаемая Елена Александровна, с прискорбием узнал о кончине Валентина Лаврентьевича Янина. Академик Янин был великим учёным, одним из самых авторитетных специалистов по истории Древней Руси", - отметил Путин.
Президент добавил, что яркие научные достижения, всемирно известная исследовательская школа, а также плеяда талантливых учеников, которым он подавал достойный пример, снискали ему глубокое уважение и профессиональное признание. Путин подчеркнул, что, изучая новгородские берестяные грамоты, историк открыл удивительный мир повседневной жизни целой эпохи.
"Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег", - заключил Путин.
Янин - автор более 700 научных и научно-популярных книг и статей, специалист по Древней Руси, ставший участником многих открытий, связанных с Новгородом, в том числе Новгородской псалтири.
Впервые в отечественной историографии им были разработаны методические приемы комплексного источниковедения, опирающегося на анализ разнородных источников: письменных, археологических, нумизматических и сфрагистических материалов, памятников искусства. На основе анализа этих источников Янин воссоздал историю денежно-весовых систем Руси, политических институтов и принципов формирования государственного устройства Новгорода, разработал топографию средневекового Новгорода.
Его научно-популярная книга "Я послал тебе бересту" принесла автору множество наград и была переведена на множество языков.
410604
Обсудить 1
Валентин ЯнинВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Задержание
В Калининграде задержали налетчика, ограбившего АЗС с помощью удочки
Президент Палестины Махмуд Аббас
Аббас выдвинул ультиматум США и Израилю из-за "сделки века"
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть
Актриса Имельда Стонтон
Стало известно, кто сыграет Елизавету II в последнем сезоне "Короны"
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
В Германии оценили перспективы отношений с Россией
Пленарное заседание Госдумы РФ
Кандидатуру Газзаева поддержали на пост главы комитета Госдумы
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Глава Роспотребнадзора заявила о риске завоза коронавируса в Россию
Игорь Галь
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о "победе в споре"
Главный редактор RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и "Би-би-си"
Иммунотерапия рака
Ученые нашли способ остановить рост раковых опухолей
Гипертрофическая кардиомиопатия
Ученые рассказали, как укрепить сердце и сосуды
Рост экономики
Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году
Автомобиль Следственного комитета РФ
Начальника райотдела ГИБДД Марий Эл подозревают в смертельном ДТП
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель и Курц обсудили в Берлине бюджет ЕС и миссию "София"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
03:18"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
Лента новостейМолния