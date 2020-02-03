Место депортации иностранцев с коронавирусом из России не определено

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. 3 февраля 2020

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. 3 февраля 2020

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Место депортации иностранцев с новым типом Место депортации иностранцев с новым типом коронавируса из РФ пока определяется, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая

"Сейчас мы определяемся по месту", - сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос, куда будут депортировать иностранцев с коронавирусом из России.

Она уточнила, что один из зараженных коронавирусом, находящийся сейчас в РФ, имеет вид на жительство в России, возможно, он останется здесь, если захочет вернуться в Китай - уедет.