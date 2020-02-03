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Место депортации иностранцев с коронавирусом из России не определено
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РИА Новости

Место депортации иностранцев с коронавирусом из России не определено

16:55 03.02.2020 (обновлено: 17:00 03.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. 3 февраля 2020
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. 3 февраля 2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. 3 февраля 2020
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Место депортации иностранцев с новым типом коронавируса из РФ пока определяется, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
"Сейчас мы определяемся по месту", - сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос, куда будут депортировать иностранцев с коронавирусом из России.
Она уточнила, что один из зараженных коронавирусом, находящийся сейчас в РФ, имеет вид на жительство в России, возможно, он останется здесь, если захочет вернуться в Китай - уедет.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
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