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Роспотребнадзор может требовать госпитализации из-за коронавируса
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РИА Новости

Роспотребнадзор может требовать госпитализации из-за коронавируса

16:54 03.02.2020 (обновлено: 16:59 03.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. 3 февраля 2020
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. 3 февраля 2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. 3 февраля 2020
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Должностные лица Роспотребнадзора имеют право требовать обязательной госпитализации лиц с подозрением на коронавирус, сообщила глава ведомства Анна Попова.
"Должностные лица Роспотребнадзора сегодня имеют право требовать обязательной госпитализации или изоляции в случае выявления больного с подозрением на коронавирусную инфекцию. Это важное изменение в сегодняшней нормативной базе, которое, безусловно, послужит тому, чтобы предотвратить появление и распространение заболевания на территории страны", - сказала Попова журналистам.
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