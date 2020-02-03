Роспотребнадзор может требовать госпитализации из-за коронавируса

"Должностные лица Роспотребнадзора сегодня имеют право требовать обязательной госпитализации или изоляции в случае выявления больного с подозрением на коронавирусную инфекцию. Это важное изменение в сегодняшней нормативной базе, которое, безусловно, послужит тому, чтобы предотвратить появление и распространение заболевания на территории страны", - сказала Попова журналистам.