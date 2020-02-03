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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра
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РИА Новости

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра

16:47 03.02.2020 (обновлено: 17:23 03.02.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Сочи
Вид на Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
СОЧИ, 3 фев - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за ливней, сильного ветра, угрозы схода селей и налипания снега в горах, сообщает администрация города
В Сочи несколько дней льет дождь, сменяющийся дождем со снегом. В горах идёт снег. Власти курорта предупреждают жителей о предстоящей непогоде.
"Штормовое предупреждение! С 18:00 3 февраля в течение суток ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, усиление ветра до 20-25 метров в секунду. В горной зоне выше 800 метров над уровнем моря возможны сильные снегопады, метель, налипание мокрого снега на провода и деревья. Возрастает риск схода селей малого объёма.​ Третьего и четвертого февраля на территории Сочи ожидается подъём уровня воды в реках, местами с достижением опасных отметок", - говорится в сообщении.
Спасатели просят жителей и гостей города быть бдительными. Автовладельцам рекомендуют воздержаться от выезда на личном транспорте, в случае необходимости выезда оснастить транспорт зимней резиной.
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