В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра

В Сочи несколько дней льет дождь, сменяющийся дождем со снегом. В горах идёт снег. Власти курорта предупреждают жителей о предстоящей непогоде.

"Штормовое предупреждение! С 18:00 3 февраля в течение суток ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, усиление ветра до 20-25 метров в секунду. В горной зоне выше 800 метров над уровнем моря возможны сильные снегопады, метель, налипание мокрого снега на провода и деревья. Возрастает риск схода селей малого объёма.​ Третьего и четвертого февраля на территории Сочи ожидается подъём уровня воды в реках, местами с достижением опасных отметок", - говорится в сообщении.