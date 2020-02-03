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Фрегат "Адмирал Касатонов" выполнил стрельбы из ЗРК
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РИА Новости

Фрегат "Адмирал Касатонов" выполнил стрельбы из ЗРК

16:46 03.02.2020
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© РИА Новости / Николай ПротопоповАртиллерийская установка А-192 фрегата "Адмирал флота Касатонов"
Артиллерийская установка А-192 фрегата Адмирал флота Касатонов
© РИА Новости / Николай Протопопов
Артиллерийская установка А-192 фрегата "Адмирал флота Касатонов". Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" протестировал свой зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
"Сегодня первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов", проходящий испытания на Северном флоте, успешно выполнил стрельбы зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут" в Баренцевом море", - говорится в сообщении.
Фрегат Адмирал Касатонов
1 декабря 2019, 13:46
"Адмирал Касатонов" на испытаниях поразил "Калибром" наземную цель
Отмечается, что экипажу удалось поразить ракету-мишень, запущенную с малого ракетного корабля "Рассвет".
После испытательной стрельбы фрегат продолжил программу госиспытаний. Его радиотехнические системы были проверены во время пролётов самолётов Су-24 и Ан-26 авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота на различных высотах и дистанциях.
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" предназначен, в том числе, для поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, охраны государственных границ, участия в контртеррористических и миротворческих операциях, защиты гражданских судов.
Его испытания на Северном флоте начались 20 ноября в Белом море. Был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата со стрельбами крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морским мишеням. Планировалось, что корабль передадут флоту до конца 2019 года, однако испытания не удалось завершить из-за шторма в Баренцевом море.
Фрегат Адмирал флота Касатонов
29 ноября 2019, 13:10Новое оружие России
Фрегат "Адмирал Касатонов" успешно выполнил испытательный пуск ракет
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Адмирал флота Касатонов (фрегат)Баренцево мореСеверный флот ВМФ РоссииБезопасность
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