Фрегат "Адмирал Касатонов" выполнил стрельбы из ЗРК

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" протестировал свой зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
"Сегодня первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов", проходящий испытания на Северном флоте, успешно выполнил стрельбы зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут" в Баренцевом море", - говорится в сообщении.
1 декабря 2019, 13:46"Адмирал Касатонов" на испытаниях поразил "Калибром" наземную цель
Отмечается, что экипажу удалось поразить ракету-мишень, запущенную с малого ракетного корабля "Рассвет".
После испытательной стрельбы фрегат продолжил программу госиспытаний. Его радиотехнические системы были проверены во время пролётов самолётов Су-24 и Ан-26 авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота на различных высотах и дистанциях.
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" предназначен, в том числе, для поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, охраны государственных границ, участия в контртеррористических и миротворческих операциях, защиты гражданских судов.
Его испытания на Северном флоте начались 20 ноября в Белом море. Был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата со стрельбами крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морским мишеням. Планировалось, что корабль передадут флоту до конца 2019 года, однако испытания не удалось завершить из-за шторма в Баренцевом море.