Фрегат "Адмирал Касатонов" выполнил стрельбы из ЗРК

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Первый серийный фрегат проекта 22350 Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" протестировал свой зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота

"Сегодня первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов", проходящий испытания на Северном флоте, успешно выполнил стрельбы зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут" в Баренцевом море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажу удалось поразить ракету-мишень, запущенную с малого ракетного корабля "Рассвет".

После испытательной стрельбы фрегат продолжил программу госиспытаний. Его радиотехнические системы были проверены во время пролётов самолётов Су-24 и Ан-26 авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота на различных высотах и дистанциях.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" предназначен, в том числе, для поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, охраны государственных границ, участия в контртеррористических и миротворческих операциях, защиты гражданских судов.