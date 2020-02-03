В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий опекунов

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов, внесен в Законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов, внесен в Госдуму , сообщил журналистам глава фракции "Единая Россия", вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов

Как ранее пояснил Неверов, согласно действующему законодательству, пенсионеры, являющиеся опекунами, получают вознаграждение в размере порядка 3-4 тысяч рублей, однако из-за этого попадают в категорию работающих пенсионеров. В связи с этим индексация их пенсий не производится.

Изменения вносятся в 7 статью закона "Об обязательном пенсионном страховании в РФ". Авторами инициативы вместе с Неверовым выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и первый замруководителя фракции Андрей Исаев

"Законопроект сегодня получил положительное заключение правительственной комиссии и внесен в Госдуму", - заявил Неверов, которого цитирует пресс-служба фракции.

Он напомнил, что проект поправок "подготовлен депутатами совместно с Минтрудом по поручению президента России Владимира Путина ".