В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий опекунов

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов, внесен в Госдуму, сообщил журналистам глава фракции "Единая Россия", вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов.
Как ранее пояснил Неверов, согласно действующему законодательству, пенсионеры, являющиеся опекунами, получают вознаграждение в размере порядка 3-4 тысяч рублей, однако из-за этого попадают в категорию работающих пенсионеров. В связи с этим индексация их пенсий не производится.
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Изменения вносятся в 7 статью закона "Об обязательном пенсионном страховании в РФ". Авторами инициативы вместе с Неверовым выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и первый замруководителя фракции Андрей Исаев.
"Законопроект сегодня получил положительное заключение правительственной комиссии и внесен в Госдуму", - заявил Неверов, которого цитирует пресс-служба фракции.
Он напомнил, что проект поправок "подготовлен депутатами совместно с Минтрудом по поручению президента России Владимира Путина".
"Законопроект направлен на то, чтобы восстановить с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами детей и получающих за это выплаты из региональных бюджетов", - добавил он.
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