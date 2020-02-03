Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T16:43+0300
https://ria.ru/20200203/1564201667.html
В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий опекунов
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_04fe77fdf982fe67afc41c66eea9c79f.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий опекунов

16:43 03.02.2020
16653
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов, внесен в Госдуму, сообщил журналистам глава фракции "Единая Россия", вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов.
Как ранее пояснил Неверов, согласно действующему законодательству, пенсионеры, являющиеся опекунами, получают вознаграждение в размере порядка 3-4 тысяч рублей, однако из-за этого попадают в категорию работающих пенсионеров. В связи с этим индексация их пенсий не производится.
Владимир Путин
13 января, 14:54
Путин поручил подготовить доклад по пенсионерам-опекунам
Изменения вносятся в 7 статью закона "Об обязательном пенсионном страховании в РФ". Авторами инициативы вместе с Неверовым выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и первый замруководителя фракции Андрей Исаев.
"Законопроект сегодня получил положительное заключение правительственной комиссии и внесен в Госдуму", - заявил Неверов, которого цитирует пресс-служба фракции.
Он напомнил, что проект поправок "подготовлен депутатами совместно с Минтрудом по поручению президента России Владимира Путина".
"Законопроект направлен на то, чтобы восстановить с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами детей и получающих за это выплаты из региональных бюджетов", - добавил он.
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
11 декабря 2019, 18:27
В СФ поддержали идею о "тревожной кнопке" для семей с одним опекуном
13031520
Обсудить 0
Андрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинСергей НеверовВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
Рыбий жир
Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
Семья во время прогулки на набережной
Росстат назвал регионы-лидеры по убыли населения
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Шакира и Дженнифер Лопес во время выступления
Выступление Лопес и Шакиры на "Супер-кубке" вызвало споры в сети
Ученые в лаборатории
Американские врачи раскрыли подробности лечения коронавируса
Коронавирус 2019-nCoV
Инфекционист рассказал, как происходит заражение коронавирусом
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Число жертв коронавируса в Хубэе выросло до 414 человек
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском мире
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Построенный за 10 суток госпиталь в Ухане
Построенный за 10 суток госпиталь в Ухане начал принимать пациентов
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Политолог рассказал об ошибке Зеленского на встрече с Эрдоганом
Игорь Галь
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Владелец парка Тайган Олег Зубков после заседания возле Белогорского районного суда
В Крыму арестовали директора парка львов "Тайган"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
03:18"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
Лента новостейМолния