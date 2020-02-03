Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о споре с Россией

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, заявившего о победе в "историческом споре" с Москвой.
Она написала в фейсбуке, что так думают "все Наполеоны", в том числе и душевнобольные.
Варшава руководствуется домыслами
Комментируя высказывание Чапутовича, директор Федерального государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков отметил, что дискуссия касательно событий Второй мировой войны не закончена.
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Он добавил, что страны остались при своих точках зрения. При этом, по его словам, в данном споре Россия опирается на архивные документы и исторические факты, в то время как польская сторона отталкивается от своих "домыслов".
Пермяков подчеркнул, что несмотря на расхождения во взглядах на события прошлого, Москве и Варшаве важно работать над сохранением добрососедских отношений.
Заявление Чапутовича
Ранее Чапутович высказал мнение о том, что Польша "выиграла" спор с Россией касательно произошедшего во время Второй мировой войны. По его словам, Москва якобы пыталась "навязать" свое видение исторических событий, "однако ей это не удалось".
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что речь президента России Владимира Путина на всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме была "не особенно антипольской".
Как считает Чапутович, теперь страны должны успокоить эмоции и нормализовать диалог.
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Выступление Путина
На форуме в Иерусалиме Путин заметил, что сегодня память о войне часто становится объектом "политической сиюминутной конъюнктуры". При этом обязанность политиков и общественных деятелей заключается в том, чтобы отстаивать правду и справедливость и защищать доброе имя тех, кто героически сражался во времена Второй мировой войны — "живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников", подчеркнул он. Как отметил глава государства, для этого важно использовать все имеющиеся информационные, политические и культурные возможности.
Он заключил, что Холокосит всегда останется трагическим событием, об ужасе которого будут помнить всегда.
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