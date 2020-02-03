Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о споре с Россией

Варшава руководствуется домыслами

Заявление Чапутовича

Выступление Путина

На форуме в Иерусалиме Путин заметил, что сегодня память о войне часто становится объектом "политической сиюминутной конъюнктуры". При этом обязанность политиков и общественных деятелей заключается в том, чтобы отстаивать правду и справедливость и защищать доброе имя тех, кто героически сражался во времена Второй мировой войны — "живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников", подчеркнул он. Как отметил глава государства, для этого важно использовать все имеющиеся информационные, политические и культурные возможности.