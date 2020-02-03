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2020-02-03T16:43+0300
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Закрытый из-за дронов аэропорт Мадрида возобновил прием рейсов
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РИА Новости

Закрытый из-за дронов аэропорт Мадрида возобновил прием рейсов

16:43 03.02.2020
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© AFP 2020 / Dani PozoПассажиры в мадридском аэропорту "Барахас"
Пассажиры в мадридском аэропорту Барахас
© AFP 2020 / Dani Pozo
Пассажиры в мадридском аэропорту "Барахас". Архивное фото
МАДРИД, 3 фев – РИА Новости. Аэропорт Мадрида начал принимать самолеты после того, как воздушное пространство над ним было закрыто более часа из-за дронов в воздухе, сообщает оператор испанских аэропортов AENA.
"Местный комитет по безопасности аэропорта "Адольфо Суарес Мадрид Барахас" снимает ограничения. Аэропорт уже работает", - говорится в сообщении оператора в Twitter.
Всего за время закрытия воздушного пространства в другие аэропорты были перенаправлены 26 рейсов.
Ранее Государственное агентство по воздушной безопасности предупредило в социальных сетях, что тем, кто запускает дроны около аэропортов, может грозить штраф до 90 тысяч евро.
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Ранее в понедельник воздушное пространство над мадридским аэропортом "Барахас-Адольфо Суарес" было закрыто из-за присутствия в воздухе дронов. Как сообщает агентство Europa Press, о присутствии в воздухе дронов сообщили пилоты двух самолетов. Пассажирам рекомендовали уточнять в авиакомпаниях информацию о рейсах.
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ТуризмМадрид (город)ИспанияВ мире
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