Закрытый из-за дронов аэропорт Мадрида возобновил прием рейсов

МАДРИД, 3 фев – РИА Новости. Аэропорт Аэропорт Мадрида начал принимать самолеты после того, как воздушное пространство над ним было закрыто более часа из-за дронов в воздухе, сообщает оператор испанских аэропортов AENA.

"Местный комитет по безопасности аэропорта "Адольфо Суарес Мадрид Барахас" снимает ограничения. Аэропорт уже работает", - говорится в сообщении оператора в Twitter.

📣 #Actualización



El comité local de seguridad del #Aeropuerto Adolfo Suárez #Madrid-#Barajas levanta las restricciones. El Aeropuerto ya se encuentra operativo.



Desvíos a las 14.15 horas: 26 vuelos. — Aena (@aena) February 3, 2020

Всего за время закрытия воздушного пространства в другие аэропорты были перенаправлены 26 рейсов.

Ранее Государственное агентство по воздушной безопасности предупредило в социальных сетях, что тем, кто запускает дроны около аэропортов, может грозить штраф до 90 тысяч евро.