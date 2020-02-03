Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Водитель одного из автомобилей, которые после столкновения влетели в толпу людей в Твери, скончался в больнице, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
В понедельник на перекрестке в Твери столкнулись две иномарки и вылетели на тротуар в толпу людей. Представитель управления ГИБДД по региону сообщал о пяти пострадавших, включая водителя одной из машин. Отмечалось, что причиной ДТП стало то, что на регулируемом перекрестке один водитель не уступил дорогу другому.
Представитель УМВД уточнила РИА Новости, что столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Kia Stinger. "Водитель Volkswagen Polo скончался в больнице от полученных травм", - сказала собеседница.
Она также подчеркнула, что, по уточненным данным, к медикам обратились пять пешеходов.
"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела" - добавила представитель ведомства.
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