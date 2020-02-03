Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

В понедельник на перекрестке в Твери столкнулись две иномарки и вылетели на тротуар в толпу людей. Представитель управления ГИБДД по региону сообщал о пяти пострадавших, включая водителя одной из машин. Отмечалось, что причиной ДТП стало то, что на регулируемом перекрестке один водитель не уступил дорогу другому.